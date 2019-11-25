中國創新投資向心夫婦被指涉違台國安法 遭台北地檢署限制出境出海

自台北方面消息，台灣有關部門自上周日下午在桃園機場攔下欲出境的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦後，在本周一晚間將2人移送台北地檢署進行復訊。當地時間周二凌晨，台北地檢署宣布限制他們2人出境出海。

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近日，一名自稱是“中國間諜”並在澳大利亞尋求庇護的大陸男子王立強，向澳洲媒體透露向心曾吸納他作間諜，其本人並自爆參與了對港台社會和政治事務的干預。在採訪中王立強告訴澳媒稱，“2014年他到香港進入中國創新投資公司任職，不久就發現這不是一家普通的企業”。王立強稱，向心於2015年要其教他妻子畫油畫，便逐漸打入這家公司的核心。向心告訴王立強，自己1993年到香港來從事情報工作。但中國上海警方隨後澄清指，王立強是擁有多次詐騙記錄的在逃人員，而並非所謂的“中國間諜”，其手持多本證件及來源也被指系偽造。

台灣調查局在周日證實，向心夫婦已在桃園機場離境時遭約談到案，但無法透露相關案情。而據中央社在周一的報道顯示，目前向心、龔青夫婦已於當晚被有關部門移送至台北地檢署進行復訊。報道稱，調查局偵辦此案保密到家，直到晚間8時許才以電話聯繫台北地檢，隨後等向心夫婦看完筆錄後，於晚間9時20分許依違反《國家安全法》將2人移送北檢。報導指，為避開北檢門口的大批媒體，調查局將向心夫婦送到台北市信義路一段北檢第五辦公室，也就是前特偵組所在地偵訊。但還是有媒體捕捉到他們夫婦在被移送時，所乘汽車，及龔青低頭遮掩面部的照片。報道稱，檢察官訊問後，周二凌晨2時許諭令2人限制出境、出海。

據悉，中國創新投資有限公司在周一發布公告指出，收到向心和龔青的通知，稱他們在台北桃園機場離境時，收到台灣法務部調查局桃園市調查處發出通知書，要求配合調查，向心和龔青已聘請台灣律師提供協助。中國創新投資表示，王立強從未是該公司員工。中國創新投資還稱，向心夫婦對新聞報導所曝事項根本一無所知，新聞報導所述事項全為虛構和偽造。王立強曾告訴媒體稱，總部位在香港德輔道西的中國創新投資與中國軍方保持密切聯繫，並稱“該公司從事着投資、影響和滲透台灣媒體、電視台的活動”。

王立強的所謂“爆料”事件也在台灣大選即將來臨之際在島內觸動了敏感神經。國民黨在當日呼籲，民進黨如果認為此案是重大國安事件，應立刻查清楚，否則又是像過去常用的選舉奧步。國民黨文傳會副主委歐陽龍、國民黨台北市議員王鴻薇、國民黨不分區立委被提名人陳以信還在當天召開了，“蔡政府勿當放羊小孩，儘快查明共諜案真相”記者會，並邀請從事情報工作35年的翁衍慶與會。翁衍慶稱，根據他的專業，可以很肯定判斷，這是一個為了尋求政治庇護製造的假案。他說，很多大陸出來的人民，為了取得國外拘留身分，都很踴躍參與民主運動，只為了拍一張照，向當地政府證明若回到大陸會受到迫害，所以要申請政治庇護，但都是假的。蔡英文同日並在回答媒體有關王立強的媒體採訪內容時指出，這個案子不只牽涉到台灣，應該嚴肅審慎面對，並稱台灣已經啟動調查程序。

北京方面，中國外交部發言人耿爽在當天回答相關問題時強調，在中方有關部門第一時間發布權威消息、指出謬誤、作出澄清之後，澳方個別媒體和人士置若罔聞，仍然堅持錯誤立場，執意採信一個涉嫌犯罪、完全沒有可信度人物的話，迫不及待地大肆炒作所謂“中國威脅論”，極盡對中國造謠抹黑之能事，上演了一出拙劣的鬧劇，實在令人瞠目結舌、匪夷所思。他說，我們奉勸澳方有關媒體和人士尊重已經明確無誤的事實和真相，恪守起碼的職業道德操守，放下意識形態偏見，摘掉有色眼鏡，不要再做不負責任、徒增笑柄的事情。