媒體再曝光與中國有關間諜案 澳總理深感不安

日前又從澳大利亞傳出該國安全情報組織(ASIO)正調查與中國相關的間諜案件，而且顯示中國疑似試圖安插間諜競選澳大利亞聯邦議員。澳大利亞總理莫里森星期一稱這一疑案“令人深感不安”。

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就在澳大利亞媒體（九號新聞網 The Nine Network” 旗下“60分鐘”節目）報道中國特工王立強案的一天之後，該媒體24日又披露：一個被懷疑是中國間諜團夥拿出“7位數的錢”，即100萬澳元，資助墨爾本一個華裔的豪華車經銷商趙博，要他代表澳大利亞自由黨（Liberal Party）角逐澳洲聯邦國會議席。

據報道，汽車經銷商趙博去年曾經向澳大利亞安全情報組織(ASIO)報告過與一名墨爾本商人的接觸。而趙博卻今年3月被發現死在墨爾本的一家汽車旅館裡。警方尚無法確認他的死因。

報導一播出，澳大利亞安全情報組織(ASIO)說，在媒體報道之前，他們就已經對有關指稱展開積極調查，請澳大利亞人民可以放心。

澳大利亞總理莫里森說：“我認為這些指稱令人深感不安和困擾”，“澳大利亞對其面臨的更廣泛的威脅並不天真”。他說，政府已經加強法律和安全機構應對外國干涉的能力。

澳大利亞政府發言人說，政府組建了一個反外國干涉的協調機構，並給予情報和安全機構更多資源，保護澳大利亞和國家安全。

中國駐澳官員沒有立即對此作出回應。近年來，澳中關係日趨惡化，主要原因是北京被指稱介入澳大利亞的內部事務。

一天前，澳媒體報道稱，自稱中國前特工的王立強向澳反情報部門提供了中國在香港高級軍事情報官員們的身份，並且披露了中國如何向香港，台灣和澳大利亞輸送政治資金、進行政治干預的細節。

澳大利亞總理莫里森說，王立強的庇護申請將根據案情進行評估，並將基於任何“在他們本國受到迫害的合理擔憂”。

中國外交部發言人耿爽11月25日表示，中國有關單位第一時間發布了有關王立強事件的權威信息，指出謬誤，作出澄清。但澳大利亞個別媒體和人士置若罔聞，迫不及待大肆炒作所謂“中國威脅論”。