擔心受貿易戰影響 美國一半導體業基金將總部搬往瑞士

自華盛頓方面消息，隨着非營利組織RISC-V基金會的幾名外國成員，對美國潛在的貿易限製表示擔憂之後，這個曾經在美國五角大樓支持並監督之下的半導體技術機構，即將把總部遷移到中立國家瑞士。

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RISC-V基金會的首席執行官雷蒙德（Calista Redmond）在接受路透社採訪時介紹稱，有會員對潛在的地緣政治衝擊感到擔憂。她說：“我們從世界各地聽到說如果基金會不在美國，我們會感覺更放鬆一些。”但她不願具體透露是哪些會員提議將總部遷出美國。雷蒙德還說，“RISC-V基金會此舉，是希望確保美國以外的大學、政府和公司可以繼續幫助其開發開源芯片架構技術。”她並透露稱，該基金會在全球範圍內的合作迄今尚未遇到任何限制。據悉，2015年成立的RISC-V基金會負責發布RISC-V指令集，廠商可以據此技術推出採用RISC-V架構的芯片處理器，旨在為核心芯片架構設定標準，並授權誰可以在產品上使用RISC-V商標，就像其他技術組織對Wi-Fi和Bluetooth芯片授權一樣。但他們不擁有或控制該技術。

報道稱，RISC-V指令集技術源於加州大學柏克萊分校，後來又得到美國國防部國防高級研究計畫局的資助，其開源架構允許任何人自由地用於任何目的，被認為有助於解決中國處理器設計的問題。目前該機構擁有超過325家公司或其他實體，通過付款成為基金會的會員，包括美國和歐洲的芯片供應商，例如高通公司、恩智浦半導體以及中國的阿里巴巴集團和華為公司。

對於RISC-V 的營運及在中國的相關發展，中國工程院院士、計算機專家倪光南在近日媒體採訪時表示，建議國內應加大對開源軟件的投入，包括投入開源基金會，或成立由中國主導的開源基金會，從而加大中國在開源領域、開源規則、開源許可證等方面的話語權。要擺脫外國在芯片領域掣肘，國內芯片行業應該注重開源芯片RISC-V的研發。未來RISC-V很可能發展成為世界主流CPU之一，從而在CPU領域形成Intel、ARM、RISC-V三分天下的格局。

另就該基金會總部將搬至瑞士的消息，曾在克林頓政府時期擔任美國商務部副部長的萊因施（William Reinsch）則提出，這是對當局發出的一個信息。他說：“這個信息是，如果你們施加的壓力過大，這樣的事就會發生。在一個全球性的供應鏈世界裡，公司有選擇，其中之一就是遷到國外去。”此外，美國商務部長在發給路透社的一份聲明中稱，商務部意在確保美國國家安全，及“一些不良行為者無法獲取傷害美國公民及利益的技術。”亦有共和黨議員稱，他們擔心美國將失去對RISC-V芯片構架技術的影響，他們還警告，其中國成員可能會影響這一技術，使中國公司受益。

報道指，RISC-V基金會負責人雷蒙德在後來回復路透社的另一封電子郵件中說，這一技術是開源的，任何人都可以得到，她看不出基金會遷出美國會不符合美國利益。