斯里蘭卡總統預備訪印： 斯國系中立國 將重新談判出租中企港口

斯里蘭卡新任總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在本周即將展開對印度訪問時，在接受採訪時表示，斯國不會介入超級大國間的關係。他稱，希望與中國和印度保持緊密的合作關係。他還說，會就位於該國南部的漢班托塔港（Hambantota）租給中國企業99年一事，要求與中方重新談判。

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現年70歲的戈塔巴雅於11月19日正式宣誓就職，成為新一任斯里蘭卡總統。有分析人士認為，他在外交和對華關係問題上更為青睞中國。在近年來中斯兩國不斷加強經貿合作外，其與印度的關係也非常重要。因此，戈塔巴雅在29日首度以總統身份出訪印度前向媒體強調，斯里蘭卡是中立國家，並不會做出有害印方利益的決策。他強調，印度洋在當今地緣政治中扮演着非常重要的角色，而斯里蘭卡地理位置優越，並指“任何國家都不應該控制這些海路，因為這非常重要”。

戈塔巴雅還解釋稱，當他說將保持中立時，意思是斯里蘭卡不想跟隨一個國家走或採取平衡行動。因為，他指斯里蘭卡太小了，如果採取平衡行動將無法生存。他還直言稱，“我們（斯里蘭卡）不想介入超級強權或世界強權間的權力鬥爭，因此基本上，我們希望與所有國家合作，我們也不想做任何損害其他國家的事情。” 戈塔巴雅還稱，斯方了解印方關切的重要性，斯里蘭卡不能採取或從事可能威脅到印度安全的活動，因為印度是區域內的大國。他說，“我們不想參與其中（指大國權力鬥爭）... 今天每個人想要的，最重要的，是經濟發展。”

而在向記者談到他的哥哥馬欣達，過去擔任總統時曾向中國大舉借貸，導致斯里蘭卡不得不把漢班托塔港租給中國一家國有企業99年時，戈塔巴雅則坦承說，“這是個錯誤”，並稱不應永遠讓中國控制一個港口。他表示，斯里蘭卡對這個具有戰略意義和經濟意義的港口應擁有控制權，因此有關漢班托塔港租約的問題必須得到重新談判，以達成更好的交易，這就是他的立場。他重申，斯里蘭卡應該與印度合作。

不過戈塔巴雅也指出，斯里蘭卡同時也希望與中國合作，因為雙邊的外交和經濟關係無處不在。印度也同樣緊密與中國合作，印度對中國投資，中國也對印度投資。他重申，斯里蘭卡是個小國，不想參與軍事與地緣政治競爭，只希望外國投資來改善斯里蘭卡的經濟，因此他邀請印度、新加坡、日本和澳洲來此地投資，並稱不會只允許中國來斯里蘭卡投資。

值得一提的是，曾兩度擔任該國總統的馬欣達仍在其弟弟上台後仍扮演着重要角色，戈塔巴雅在上台不久後就任命他為斯國的新總理及兼任財政部長一職。