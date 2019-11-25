新疆再教育營新文件曝光 無死角監控包括廁所

聯合國的一個專家報告指大約百萬穆斯林被關入新疆的“再教育營”

國際調查記者聯盟１１月２４日披露新疆再教育營內部管理日常規定。這些文件被指是可能關押上百萬穆斯林的再教育營的內部管規細則，比如怎樣鎖門，怎樣用視頻監控宿舍和教室，甚至監視廁所…

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國際調查記者聯盟（ICIJ）取得並在全球17個媒體平台公布的這些文件，描繪了新疆再教育營內部管理的嚴格規定。

據法新社報道，這些文件詳述中國當局如何管控新疆再教育營的許多細節，從剪頭髮的頻率到如何鎖門，大小事都有規定。再教育營內的在押人員須受全天候監視，包括上廁所，以防逃脫。

據人權組織表示，新疆的政治再教育營關押超過100萬穆斯林，其中主要是維吾爾人。北京否認這個數字，強調這是為打擊伊斯蘭極端化而設立的一些職業培訓中心，是針對維吾爾激進份子近些年發動一系列流血襲擊而採取的措施。

在國際調查記者聯盟公布這些新文件之前一個星期，“紐約時報”宣布獲得了400多頁中共內部文件，其中一份文件涉及習近平在2014年維吾爾極端分子攻擊火車站事件後的內部秘密談話。他要求對新疆恐怖主義和分離主義“毫不留情”。

國際調查記者聯盟１１月２４日公布的文件涵蓋新疆中共安全負責人在2017年出台的新疆再教育營系列管理方針及情報機關報告。這個報告解釋警方如何利用人工智能和大數據，鎖定需要被送進再教育營的人。

國際調查記者聯盟的英文版文件描述了再教育營看守應遵守的日常管理細節，包括如何禁止在押人員與外界接觸，他們生病時的處置辦法，禁止他們擁有手機，並適時給他們剪髮剃鬚。

規定還要求看守人員在開關宿舍和走廊及樓層門時，必須立即將鑰匙轉動兩下。文件還規定在宿舍和教室安裝“無死角”全方位監控攝像，以便看守人員實時監視和記錄細節，如有可疑事項立即上報。

管理指導方針將在押人員稱為“學員”。這些學員須獲得“文憑”才能畢業。而學員如想獲得文憑，就必須在評估系統中獲得足夠多的點數，以顯示他們思想的轉變和服從性的提高。

據文件備忘錄規定，學員至少要在拘留營關押一年。但曾被關押的“過來人”告訴國際調查記者聯盟，這一條經常不能落實。另外，規定還禁止看守人員與在押人員建立友好關係，以防共謀。

中國駐倫敦大使向首批發表這份文件的英媒衛報表示，這些文件純粹是杜撰的假信息。根本不存在再教育營的所謂管理守則。