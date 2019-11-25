有關新疆拘留營的中國電文引發德國政府憂慮

據德國電視一台報道，德國政府對新披露的有關中國新疆拘留營的報道表示憂慮，並呼籲中國准許國際專家進入所謂的新疆再教育營。但中國稱泄密文件是偽造的。

廣告 繼續瀏覽後續

據德國電視一台報道，德國政府對新披露的有關中國新疆拘留營的報道表示憂慮，並呼籲中國准許國際專家進入所謂的新疆再教育營。但中國稱泄密文件是偽造的。根據國際調查記者聯盟周日披露的中國電文，中國政府在系統性地對維族人進行鎮壓和監控。為此，德國政府表示憂慮，並呼籲北京准許國際專家進入受到爭議的拘留營。

德國政府發言人賽博特（Steffen Seibert）表示，聯合國人權專員必須能夠不受阻攔地進入新疆的相關機構。他說，“這些報道引起我們極大的憂慮”。不過，德國沒有對中國實施制裁的計畫，也沒有對在該地區投資的德國公司施加影響的打算。

德國外交部希望能和中國繼續對話。外交部一位發言人表示，“自很長時間以來”，德國與中國政府“就維吾爾人的問題多次進行了嚴肅對話”。議題之一是，是否允許德國聯邦政府人權專員訪問新疆再教育營。這位發言人說：“我們繼續要求中國政府改善那裡顯而易見的糟糕的人權狀況。”

德國聯邦議院人權委員會主席彥森（Gyde Jensen）表示，中國電文證明，中國在施加“系統性的暴力和迫害”。北京必須就對維族人的文化種族滅絕向國際社會做出交代。

綠黨聯邦議會黨團人權問題發言人鮑澤（Margarete Bause）表示，現在是德國政府把這一話題列入與中國交涉的政治議程的時候了。德國總理默克爾必須就“當今最嚴重的人權罪行明確表態並予以譴責。”她還要求德國政府傳喚中國駐柏林大使。

但中國在中國電文發布後，回應英國《衛報》的提問，表示這些文件都是“捏造事實的假新聞”。