美中官員：近期內雙方應不會達成第二階段貿易協議

路透社在周一援引對美中政府官員地採訪報道稱，在兩國努力達成“第一階段”貿易協議之際，雙方要在近期內達成雄心勃勃的“第二階段”協議的可能性不大。

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美國總統特朗普10月在同中國副總理劉鶴舉行的一次記者會上稱，一旦雙方“第一階段”貿易協議完成之後，他期待迅速進行“第二階段”的相關內容談判。據白宮官員屢次向媒體傳達出的信息，“第二階段”的談判將着重在美國關注的諸如，包括強迫技術轉讓、國有企業補貼和知識產權盜竊等結構性問題上與中方進行磋商。白宮貿易顧問納瓦羅更是聲稱，其所謂美中經貿關係中存在的中國“七宗罪”，造成了兩國經濟發展和企業間的不公平競爭。但他的這一說法則遭到了中方的否認。

美中雙方的貿易團隊仍在就原被指，能在本月中旬得以簽署的“第一階段”貿易協議地達成而付出努力，《華爾街日報》曾在上周五援引知情人士的話說，劉鶴已邀請美國貿易代表萊特希澤和財政部長姆努欽，到北京舉行新一輪的面對面談判。路透社並於上周三報道指，由於兩國在北京要求更廣泛地削減關稅的議題上爭論不休，“第一階段”協議的簽署時間可能會推遲到明年。

對此，北京方面的官員稱，在美國大選之前，中方不期待坐下來進行第二階段的談判，其中部分原因是，希望等着看看特朗普是否會贏得第二個總統任期。一位中國官員對路透社說：“是特朗普希望要簽署這些協議，不是我們。我們能等。”報道認為，除了即將於明年11月舉行的美國大選，美中目前仍不能簽署“第一階段”協議，再加上華盛頓不願意與盟國一起就貿易問題向中方施壓，這減少了在近期內美中能達成“第二階段”協議的可能。

來自加州的民主黨眾議員科斯塔（Jim Costa）近日在美國國會透露稱，“務實的”中國消息來源也曾經對他講過類似的話。科斯塔於眾議院兩個主要的農業委員會任職。另有來自特朗普政府的一位官員介紹說，特朗普目前的首要任務是確保“第一階段”的重大宣布，鎖定中國大量購買美國農產品。使得他能以此在連任選舉中炫耀其取得的重大勝利。

這位不願透露姓名的官員還指出，此後，在特朗普的政策議程上，中國的議題會有所減弱，他將轉而側重國內議題。該官員還說，特朗普可能會讓他手下的高級助手處理與中國相關的其他重大爭議問題，包括對中國竊取美國知識產權的指控，及就中方在南中國海軍事化，及其國內人權紀錄等方面向北京施壓。另外一名美方官員稱，“一旦我們完成第一階段，我們就開始第二階段。至於第二階段大概什麼時候能夠完成，則無法被猜測。”

值得一提的是，納瓦羅在月初接受採訪時稱，他認為要解決其口中的“七宗罪”則需要“三個階段性協議”。北京方面，中國官方在近日印發了《關於強化知識產權保護的意見》，提出了兩個階段的目標，包括99條重點措施。此外，官媒《環球時報》還在周一報道稱，中美非常接近達成“第一階段”協議。在其推特上還引述接近中國政府的專家的話稱，中國仍致力於同美國進行“第二階段”，甚至“第三階段”的談判。