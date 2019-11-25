香港區議會選舉 民主派大勝 港人向北京發出信息

香港第六屆區議會選舉結果今天１１月２５日全部出爐，泛民主派獲得壓倒性勝利。親北京建制派遭遇慘敗。投票結果顯示，香港沉默的大多數居民，支持近６個月以來的抗爭運動。這是香港選民向北京發出的明確信息。

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在全部４５２個香港區議會議席中，泛民主派取得３８８席，超過８５％。而在之前５屆區議會佔絕對優勢的親北京建制派，這次僅得５８席。香港反對派民主黨，一下子變成香港區議會的第一大黨。

昨天香港選民在各投票站大排長龍。投票率超過７１％，突破歷屆歷史記錄。法新社指出，這次投票是香港市民向北京發送的一個毫不含糊的信息。而親北京建制派的慘敗規模，讓北京吃一驚，好像挨了一記耳光。

但北京外交部發言人耿爽今天表示，中央政府依然堅定支持香港特首林正月娥。他並譴責外國勢力干涉香港。

在香港，林正月娥今天發布聲明，宣布特區政府會“虛心聆聽”市民的意見，並認真反思。林鄭沒有透露她要具體做什麼。但反對派立即敦促她接受抗議者的五大訴求，其中包括在擁有７５０萬人口的香港實現真雙普選；並成立獨立調查委員會，調查他們認為的警察暴力。

香港最大反對派政黨，民主黨的主席胡志偉今天表示：選民已經以最和平的方式告訴政府，我們不會接受香港變成一個警察國家和獨裁政權。他敦促政府“必須正視公眾輿論。