香港特首林鄭:將虛心聆聽市民意見

香港第六屆區議會選今天１１月２５日公布的最終結果顯示，6個月來堅持抗爭的泛民主派取得壓倒性多數，獲８５％的選票。面對香港選民通過投票箱表達的明確信息，香港特首林鄭月娥今天表示將認真反思“虛心聆聽”。民主派要求政府接受5大訴求。

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據香港電台報道，林鄭月娥表示，特區政府尊重區議會選舉結果，留意到坊間對結果有很多分析和解讀，不少指出，結果是反映市民對社會現狀及深層次問題的不滿。她說，特區政府一定會“虛心聆聽”市民的意見，並認真反思。

林鄭沒有透露她具體會實施那些措施以證明她虛心聆聽了市民意見。不過，獲得市民投票支持的反對派已經立即敦促她接受抗議者提出的五大訴求，其中包括在擁有７５０萬人口的香港實現真雙普選，並成立獨立調查委員會調查他們認為的警察暴力。

而香港反對派眼下最緊迫的任務可能是去解救被困守在理工大學的學生和市民。據法廣香港特約記者麥燕庭報道，一批勝選的泛民派議員今晚前往理大聲援校園內的抗爭者。之前，籌組兩次超百萬人上街反修例大遊行的“民陣”發布聲明，敦促港府立即停止圍堵理工大學，釋放所有被捕人士，響應“五大要求”，停止警隊使用暴力。