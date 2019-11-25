國際人權組織要求聯合國人權高專譴責港府侵權及警察暴力

包括國際特赦組織在內的22個國際人權機構在周一致信聯合國人權高級專員米歇爾·巴切萊特（Michelle Bachelet），要求聯合國公開譴責港府侵犯公民集會和言論自由權利，並譴責警方過度使用武力。

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參與發表這份公開信的還包括中國人權捍衛者和世界反酷刑組織等22個國際人權機構。他們在信中指出，11月19日，聯合國高級專員辦事處發布了一份新聞簡報，其中錯誤地指香港“當局在很大程度上尊重行使（和平集會的）權利”。 公開信認為，高級專員辦事處在這份新聞簡報里沒有譴責來自警方的暴力行為。公開信稱，“這等於否認了多方可靠來源提供的，有關在香港發生的人權侵犯的詳實記錄，並且無視了其他聯合國獨立專家對此表示的擔憂”。

公開信稱，“自香港反修例示威遊行爆發以來，沒有任何警員因在暴力鎮壓示威者過程中過度使用武力或濫用警力而受到依法追責。相比之下，自6月9日以來，警方已逮捕了涉嫌與抗議活動有關的近4,500人，並使用實彈射擊了三名年輕的抗議者” 。公開信還說，“有可靠的證據表明，警方對被拘押的抗議者施加了酷刑和虐待”。公開信提出，根據聯合國大會的授權，人權高級專員有責任“促進和保護所有人實際享受所有人權”，並“在消除當前面臨的障礙和應對全面實現所有人權的挑戰、防止在世界各地人權侵犯的繼續發揮積極作用。”

公開信稱，“這一授權要求高級專員使用她的職位對全世界任何地方發生的人權侵犯表示嚴重關切。未能行使這一職責的結果是，因忽視警察的野蠻行徑和對香港人在絕大多數情況下和平行使其基本自由實行鎮壓，聯合國人權高專辦損傷了自己的信譽”。這22個國際人權組織並要求，聯合國人權事務高級專員必須呼籲香港當局實施具體步驟去緩和緊張局勢、減少警方和少數示威者雙方的暴力。他們還呼籲，香港當局至少必須開啟的第一步驟，是建立一個獨立的調查委員會，調查警方過度使用武力的行為，將非法使用武力的相關人員依法追責。此外，國際特赦組織還在當天於推特發布了一名叫吳傲雪的香港女大學生，對遭受港警“性暴力”的實名指控和自白。11月25日是制止暴力侵害婦女行為國際日。

而要求設立獨立調查委員會，對反修例運動中的暴力現象及警方所扮演的角色加以考察，一直是民間提出的“五大訴求”的項目之一。香港泛民派在上周日的區議會選舉中取得了驚人的勝利，參與投票人士也創下香港所有選舉的史上新高。北京方面，中國外交部發言人耿爽在周一的記者會上回應稱，止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。他說，“香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹‘一國兩制’方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。”