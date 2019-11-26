柏林每日鏡報：香港選舉結果是對北京的一記耳光

香港選舉，民主派大勝。德語媒體普遍認為，這是對北京的一記耳光，是北京的慘敗。

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但《新蘇黎世報》懷疑，中國領導層是否能理解香港人民發出的信號，並做出相應行動。該報認為，光光人民可以自由表達他們的意願，這件事對北京政府來說差不多就是聞所未聞的事了。中國的政治系統里對這種事沒有設置空間。在這一前提下，要說周日的選舉會讓香港平靜下來，並很快返回日常生活，那是不太可能的。

《埃姆登堡報》認為，泛民派能打出的信號，也就是一個驚嘆號而已。在政治上，區議會議員的影響極為有限。中國已明確表示，會容忍選舉結果，但現在應該讓香港平靜下來。因此，香港不會有很多變化。香港民主運動的唯一一個機會是得到西方的更大支持。但西方卻因擔心經濟損失而比較含蓄，向北京說幾句警告的話，然後就轉移視線。在這一點上，還必須出現更多的變化。這是《埃姆登報》的看法。

《漢諾威彙報》認為，香港特首林鄭月娥現在面臨更大的壓力。大多數香港人認為，就因為她領導無能，才導致抗議方和警方之間暴力升級。對她來說，明確的選舉結果應該是要求她對民主運動的五項訴求做出回應的最後警告。這是《漢諾威彙報》的看法。

柏林《每日鏡報》認為，選舉結果對北京來說是一記耳光。中國政府一直將香港的民主運動描繪成是一小群只想給金融大都市帶來混亂的暴力騷亂者。但就北京日益增長的政治影響力，也發生了許多和平和大規模抗議活動，這一點它們卻視而不見。這是《每日鏡報》的評語。

《法蘭克福彙報》懷疑是否有和平和政治解決香港問題的機會。這不光取決於具有決定權的政府部門是否能找到走出對壘的出路，而是選舉結果也必須獲得生命。對於獲勝者來說，這是一個巨大的挑戰。許多候選人可能會因缺乏經驗而陷入無法應對的局面。人們的期望很高。但如果局面不很快好轉，失望就會迅速蔓延，這是《法蘭克福彙報》的預言。