法國政府官員：不會排除華為參與本國5G建設

法國經濟與財政部長下轄國務秘書巴尼埃 盧納歇爾(Agnes Pannier-Runacher)在周一接受媒體採訪時表示，法方在建設國內5G網絡中不會對特定的設備製造商有所針對。

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法國電信監管機構Arcep將於周四展開對5G頻譜的競標拍賣，該機構此前曾預計法國下一代5G移動網絡商用將於明年開始，並於十年之後實現大規模商用。巴尼埃 盧納歇爾在近日則介紹稱，法國5G頻譜拍賣起拍價為21.7億歐元。這個數字被指大大超過了Arcep提出的建議價格。對此，她解釋稱，“我們提出的拍賣起拍價對我們而言似乎是合理的，這是由政府承擔責任並做出的決定。”有報道指，此前德國與意大利65億歐元的5G頻譜拍賣價格一度引起業內震驚，讓法國四大電信運營商 Orange、Altice Europe的SFR、Iliad和Bouygues Telecoms 對高昂的頻譜價格感到擔心。如此昂貴的5G頻譜，不買不能建設5G，買了後期5G建設錢又不夠，再加上長期受價格戰的拖累，這兩家公司的利潤不容樂觀，另外這還只是起拍價，最終價格還是未知數。

同樣就法國5G建設發展問題，巴尼埃 盧納歇爾在最新接受BFM經濟新聞採訪時指出，“我們不會出面針對一個特定的設備製造商 ”。她說，“不會採取禁入決策 ”。她還進一步介紹稱，“在法國有3家活躍的（5G設備）製造商，華為佔有25%的市場，其他兩家還包括諾基亞和愛立信公司；雖然三星尚未開啟在法國市場於這一領域的活動，但他們對參與5G發展表有興趣”。採訪中，巴尼埃 盧納歇爾並重申了，“政府將不會排除任何一方，我們不會跟隨美國決定”的態度。她補充說，“相關發展將分項目依次得到推進”。據悉，法國電信企業將需要從總理辦公室獲得建設5G網絡的批准，後者則會依據對國家安全的考慮作出相應的決定。