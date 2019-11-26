《華盛頓郵報》：壞消息三面夾擊 習近平內外交困

自稱曾是中國間諜的王立強接受澳洲《60分鐘》節目採訪資料圖片

近來傳出自稱中國間諜的王立強叛逃後對澳洲自白，新疆再教育營也遭新文件揭露真相，香港親北京建制派又在區議會選舉慘敗。外媒形容，中國國家主席習近平現在被逼得四處滅火。

廣告 繼續瀏覽後續

《華盛頓郵報》（The Washington Post）11月26日報導，習近平本周伊始就被壞消息三面夾擊，包括王立強宣稱曾參與操縱台灣和香港選舉、綁架異議人士；新一批外流文件打臉中共宣稱新疆再教育營是穆斯林職訓中心而非集中營的說法；香港泛民主派在區議會選舉重挫建制派勢力。

中央社轉引《華盛頓郵報》報道，接連3場打擊令外界猜測中國領導班子正承受內部壓力，尤其此刻美中貿易戰似無立即解決的可能。

但《華盛頓郵報》認為，目前尚無跡象顯示習近平無法掌控全局。習近平除已取消任期限制，讓自己可以無限期統治中國，並透過宣傳“習思想”，推廣毛澤東之後未見的個人崇拜。他還發動打貪整肅無數官僚和政敵，至今已有超過150萬官員受罰。

聚焦中國事務的內參部落格共同主編姜雲（Yun Jiang，譯音）就說：“這個體系有漏洞相當罕見，但不代表領導階層陷入危機或團結程度下滑。”

不過，近期情勢發展仍非習近平所樂見。

《華盛頓郵報》指出，中共新疆行動文件先後被外流給《紐約時報》（The New York Times）與國際調查記者聯盟（ICIJ），顯示中國至少有1名高官不滿到願意冒極大風險，把文件交給外國記者。相關文件透露中共極力試圖“漢化”主要是維吾爾族的穆斯林少數族裔，並揭露整個體系是由習近平本人親自下令。

《華盛頓郵報》接着提到，王立強叛逃也暗示中共體系內存在分歧，但本案較為複雜。

據悉王立強告訴澳洲當局他在香港替中國軍情單位當間諜，還被指派干預台灣明年大選、試圖推翻蔡英文總統。澳洲最高情報單位已表態，認真看待他的說法，但部分分析家點出王立強的自白中有矛盾和錯誤，遑論他偽造護照的手法拙劣，令人懷疑他是否可信。

問題較嚴重的則是香港區議會選舉結果。據港媒統計，泛民主派這次搶下452席中的388席，親北京建制派僅拿下59席。《華盛頓郵報》指出，儘管香港區議員主要負責地方事務，這項結果重挫北京及其致力加強控制香港的作為。

香港歷經6個月的反送中抗議後，北京政府至今仍表態支持香港行政長官林鄭月娥。但中方也有人認為港府在本周末建制派慘敗前，早該採取更嚴厲行動鎮壓抗議。天津南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵就說，港府早該鎖定反對派採取特定措施，不應讓反對派有機會爬到港府頭上。

《華盛頓郵報》提到，中共已把近期這些難關用來印證西方強權試圖遏制中國和平崛起。例如官媒就指控美國中央情報局（CIA）與其他西方情報單位是“黑手”，煽動香港騷亂，藉此施壓北京。但現在問題是，北京會如何回應？

曾在中國深圳任教9年的越南傅爾布萊特大學（Fulbright University Vietnam）教授包定（Christopher Balding）對此表示：“如果近期歷史能提供借鑒，回應方式不會太好。不論北京回應是繼續裝聾，或是更嚴厲鎮壓，他們似乎格外無法調整行動策略。”