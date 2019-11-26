阿里巴巴重返香港上市 防暴警察戒備 股票漲6+%

阿里巴巴11月26日隆重舉行重返香港活動。這家中國網絡商業平台的股票今天漲了6+%，或可帶來100億歐元的收穫。防爆警察在香港證券交易所門外嚴密戒備，凸顯香港局勢依然緊張。

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法新社說，這個由特立獨行的億萬富翁馬雲（Jack Ma）創立的集團，通過在香港上市展現其對中國南部金融中心香港充滿信心。

阿里巴巴集團執行長張建宗今天在香港證交所表示，在這個變化的時代，他們繼續相信香港的未來會依然光明，希望以自己的方式，為香港的未來做出貢獻。他同時宣布阿里巴巴將從11月15日在香港啟動發售。

這是阿里巴巴7年後重返香港股市，阿里巴巴聯合創始人馬雲沒有親臨現場。香港中環香港證交所內的C位，站着阿里巴巴的10位夥伴，包括香港前特首董建華。馬雲今天通過屏幕參加了今天的上市活動。

阿里巴巴在香港動蕩局勢下上市，一般認為是北京支持香港政府的一劑強心針。但有不少分析指出，香港的問題主要是政治，而非經濟。這一點已被日前民主派在區議會選舉中大幅獲勝所證實。

儘管香港5個多月的暴力騷亂影響了居民的日常生活和經濟運轉，但港人依舊將票投給了抗議陣營的泛民主派，顯示出他們捍衛自由和司法獨立與一國兩制的決心。在11月24日的區議會選舉中，泛民主黨獲在452個議席中獲得388席，投票率超過71%。