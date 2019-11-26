香港前政務司司長陳方安生接受本台訪問

剛結束的區議會選舉，泛民主派候選人取得壓倒性勝利，除了取得八成六的議席之外，在全港十八個區議會中，泛民取得十七個區議會過半數議席，其中兩個區議會的議席更是盡歸泛民，令他們可以在各區區議會事務上擁有主導權，不少評論認為，這是回歸後，泛民主派首次在地區事務上執政。前政務司司長陳方安生接受本台訪問時表示，這優勢令泛民可以在區議會制訂議程，推動民生和政治事務，包括重啟有關普選的政治改革。她促請泛民區議員就此事與包括建制陣營在內的不同界別人士溝通，並與港府合作。

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她認為，泛民區議員應該主動說服北京重新評估過往的治港之道，與及給予特首更多空間來回應公眾的要求。而北京方面亦應明白，建制派在剛過去的選舉中遭受巨大挫敗，他們必須與信任的人商討，怎樣才能令建制派在明年的立法會選舉中有更好的前景，答案就是重新思考治港之道和重啟政改。

陳方安生說，我當然希望，由於市民已經用選票清晰響亮地告訴北京，北京應該接受，他們須要重新評估究竟把專制主義和絕對控制強加於香港是否是正確的發展方向？我們促請北京改弦更張，重新忠誠地落實一國兩制，因為中國已故領袖鄧小平的港人治港、高度自治是確保香港長期繁榮穩定的最佳竅門。而繁榮穩定不單止對北京利益悠關，亦是香港能對中國整體經濟增長能作出的獨特貢獻。

雖然一般評論認為，泛民主派大勝會令他們在選舉行政長官的選舉委員會力量大增至四百多人，若與商界連手，可能會佔有選委會過半人數，從而影響行政長官選舉，但陳方安生認為，北京毋須懼怕，因為港人非常務實，不會選出一個不能與北京合作的特首；若真的選了北京不喜歡的人，北京仍有委任與否的權力。