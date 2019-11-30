中國布局力推外貿新轉型

中國顯示加大對外貿重視。作為中國“六穩”重要內容的穩外貿，因受到貿易摩擦的最直接影響，成為當下迫切需要增強韌性的重要領域。最新出台的推進貿易高質量發展指導意見，對中國外貿的轉型給出具體方向：優化貿易結構、促進貿易平衡、發展服務貿易、擴展貿易夥伴朋友圈，多元化發展將成中國外貿增強競爭力的重要要求。

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據路透社報道說，中國多管齊下布局貿易高質量，力推多元化轉型應對外部不確定。

該報道說，儘管不能將中國外貿形勢完全取決於中美經貿局勢的發展，但不可否認，美國一直是中國的最重要外貿夥伴，隨着中美貿易爭端的持續演進，負面影響正逐漸顯現，加之全球經濟增長減緩、需求持續減弱，中國正力求以增強自身競爭力穩外貿。

報道稱，新華社周四稍晚授權發布中國國務院關於推進貿易高質量發展的指導意見，提出到2022年貿易結構更加優化，貿易效益顯着提升，貿易實力進一步增強，建立貿易高質量發展的指標、政策、統計、績效評價體系的目標。要做強一般貿易，提升加工貿易，發展其他貿易。

去年以來，中國連續五次降低進口關稅，逐漸接近發達國家水平，官方也多次在公開場合表示進一步降低關稅水平以擴大市場開放。此次指導意見就此再次提及，將降關稅進一步提上日程。

中國國家外彙管理局周五公布，10月服務貿易逆差179億美元，逆差額較上月的219億美元縮窄18.3%；當月貨物與服貿順差286億美元，較上月的248億美元增長15.3%。

路透社說，中國國家主席習近平在第二屆中國國際進口博覽會開幕式上表示，經濟全球化是歷史潮流，建議共建開放合作的世界經濟，各國經濟融合是大勢所趨；中國將更加重視進口的作用，進一步降低關稅和制度性成本，培育一批進口貿易促進創新示範區，擴大對各國高質量產品和服務的進口。

雖然中美經貿局勢撲朔迷離，但近期的中國外貿數據持續顯示，中國與東盟、“一帶一路”國家的出口增速均持續增長，結合近年來正在力推中的10+3及區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)談判、中日韓自貿協定、中歐自貿協定等來看，中國正在着力擴大外貿夥伴的朋友圈。

報道引述指導意見稱，要優化國際市場布局。繼續深耕發達經濟體等傳統市場；着力深化與共建“一帶一路”國家的貿易合作，拓展亞洲、非洲、拉美等市場；逐步提高自貿夥伴、新興市場和發展中國家在我國對外貿易中的佔比，擴大與周邊國家貿易規模。

周四至周五（11月28-29日），中日韓自貿區第十六輪談判首席談判代表會議在韓國首爾舉行。中國商務部最新發布消息稱，三方圍繞貨物貿易、服務貿易、投資和規則等重要議題深入交換了意見，取得積極進展。三方在共同參與的“區域全面經濟夥伴關係協定”（RCEP）基礎上，就進一步提升貿易投資自由化便利化水平、打造“RCEP+”的自貿協定深入交換了意見，並就下一步工作安排達成積極共識。

該報道說，歷時多年、馬拉松式的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判在本月初迎來重大突破，並有望於明年簽署。促成多邊機制的自由貿易協定，不僅為貿易摩擦起伏不定的外貿大環境帶來一絲正能量，對中國而言，更是為官方頻頻提及的“外貿多元化發展”注入拓展空間，以推動更大範圍的貿易投資合作。

中國商務部新聞發言人高峰此前表示，RCEP談判是各成員方主動推動各自和區域經濟發展，不是應對外部環境變化的權宜之計；必將激發各成員間經貿合作的潛力，增強地區經濟發展的動力。