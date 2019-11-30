中國打黑除惡專項鬥爭收兵 報捷破埋屍案與摘四大家族保護傘

中國全國掃黑辦11月29日在北京召開掃黑除惡專項鬥爭中央督導組“回頭看”彙報會。中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新公布了兩條新消息，一是埋屍國道17年 61人落網，再就是打掉哈爾濱四大家族保護傘。

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據聯合早報今天報道說，又一“埋屍案”公布：埋屍國道17年，61人落網。

該報道說，中國湖南新晃“操場埋屍案”徹底查清後，中國打黑除惡專項鬥爭協調小組辦公室29日公布了又一起發生在青海的“109國道埋屍案”，該案已有61人被抓。據《北京日報》微信公號“長安街知事”報道，全國掃黑辦11月29日在北京召開掃黑除惡專項鬥爭中央督導組“回頭看”彙報會。中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新公布了兩條新消息。

報道稱，哈爾濱呼蘭案“保護傘”已達30人。呼蘭區於、楊、王、董“四大家族”長期壟斷當地供暖和房地產等多個領域，涉案資產近200億元（人民幣，下同，38.99億新幣），中央第14督導組四下呼蘭，打掉包括區委書記、區長在內的14名“保護傘”，“回頭看”期間又挖出16名“保護傘”。

據報道，陳一新公布的第二條消息，就是青海的“109國道日月山埋屍案”。西寧馬成涉黑組織2002年綁架殺害馬生珍，並埋屍於109國道日月山附近。在中央第18督導組“回頭看”推動下，該案成功破獲，受害人屍骸已經起獲，並抓獲犯罪嫌疑人61名。

長安街知事注意到，該案發生在17年前，受害者名為馬生珍，元兇馬成綽號“牙板”，已於今年6月被緝拿歸案。青海警方今年6月發布公告，徵集馬成犯罪團夥違法犯罪線索。經過省公安廳指定管轄，海南州公安局、共和縣公安局組成聯合專案組，一舉抓獲了以馬成為首的十餘人。

警方披露，該團夥在西寧及湟中、互助等地網羅社會閑散人員，長期從事尋釁滋事、敲詐勒索、故意傷害、搶劫、綁架、非法拘禁等多項違法犯罪活動，嚴重擾亂了正常社會秩序。待到11月，警方再次徵集線索時，馬成案已由中國公安部督辦，且被抓獲的犯罪嫌疑人達到60餘名，所涉違法犯罪活動除已經公布的，還新添了強迫交易、開設賭場等。該媒體梳理警方公布的18名骨幹成員信息，發現他們多數為湟中縣大才鄉人，且其中12人與馬成是同村，可謂又一個以宗族為紐帶的涉黑組織。

據報道說，公開資料顯示，日月山坐落在西寧市湟源縣西南，屬祁連山脈，是進入青藏高原的必經之地。109國道之青藏公路通過的日月山口為海拔3520米，是青海湖東部的天然水壩。