加拿大華裔前議員自揭曾在上海機場被不當拘留遣返

加拿大不列顛哥倫比亞省華裔前議員李燦明近日向加媒環球電視透露稱，自己在四年前與太太入境中國上海度假時，被在當地機場拘留8小時，期間工作人員沒收和搜查了他的公務電話，並以“危害國家安全”為由取消了他的簽證，命令他直接飛回加拿大。

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李燦明是一位來自加拿大不列顛哥倫比亞省的資深華裔議員，他從2001年起當選不列顛哥倫比亞省議員，直到2017年，是所在選區第一位華裔省議員。在接受採訪時，李燦明表示，之所以在被拘留4年後才決定打破沉默，說出這個故事，是因為他不想破壞中加關係。他告訴記者，“我原本打算從上海返回溫哥華後就公開這件事，但考慮到此事可能對中加關係造成的損害，我還是決定暫時保持沉默。”李燦明說，他當時任不列顛哥倫比亞省的副議長，如果在那個時候召開記者招待會，會導致許多問題，“畢竟那個時候中加之間還是很友好的。”

就具體事件，李燦明介紹稱，2015年年底，為了慶祝結婚30周年，他和妻子決定去上海旅行。“我完全沒有預料到接下來的事，”李燦明說，他們剛剛抵達上海，就被迫與妻子分開。他被關在一間屋子裡，有兩名官員拿走了他的個人手機和政府公務手機，並要求他提供手機密碼。李燦明認為，拘留他的中國官員不僅對接觸到加拿大政府的機密信息很感興趣，也想知道他作為加拿大華人社區領袖的個人活動。他說，“我最終給了他們密碼，他們看了我的各種郵件，包括省立法會議的賬戶郵件，我在一邊等待。有時會有一個人監視我，有時就放我一個人坐在那裡，整整8個小時，連去洗手間都有2個人陪着。”

雖然這些官員最終沒有對李燦明提出具體的指控，但他們稱，李燦明的所作所為“危害了中國的國家安全”。被拘留期間，李燦明要求與加拿大駐上海總領事館和加拿大大使交談，但遭到拒絕。最終，官員歸還了李燦明的手機，並要求他和他的家人立即離開中國。李燦明隨後提問，是否可以改飛香港，因為上海行只是他們夫婦此行的第一站，但被告知只能返回溫哥華。李提出，他公開支持台灣獨立和香港民主，相信因此惹怒了中國政府。他又說，“每年都會在中國駐溫哥華領事館前參加‘六四’燭光活動，曾多次收到中國使領館人員警告，包括2017年時任中國駐溫哥華總領事劉菲叫他不應該參加‘六四’紀念活動”。到2018年底，中國拘捕加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）一事，李燦明稱，“其感同身受，認為是時候發聲”。

李燦明又說，年初曾經向當時的中國駐加大使盧沙野、加國前外長弗里蘭德、前司法部長威爾森- 雷布爾德及總理特魯多寫信，講述自己的經歷，但都未獲回覆。直到本周三，採訪他的環球新聞向中國駐溫哥華領事館，轉發了一封李的投訴信並詢問緣由的第二天，特魯多辦公室給他發了一封電郵，表示已收到來信。中國駐溫哥華領事館也沒有就此事做出正面回應，僅稱當時的總領事劉菲已經離職。同樣就這一報道，不列顛哥倫比亞省司法部長伊比（David Eby）回應稱，這是一件“令人擔憂和不安”的事情，指對加中關係有國際性影響，要求加國聯邦政府進行調查。