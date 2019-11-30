加拿大議會或也推香港人權法

美國通過「香港人權及民主」法案，挺香港民主人士特地到加拿大首都渥太華拜訪參眾議員，多位參眾議員都表示將在新一屆國會中提案舉行香港聽證會，並落實《馬格尼茨基法案》來制裁中國和香港違反人權的官員。中國新任駐加拿大大使叢培武日前警告渥太華，「如果效仿美國立法而企圖制裁香港官員，將對中加關係造成傷害，堅決反對外國干涉中國事務。」

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據自由亞洲報道，加拿大數十位參眾議員挺香港，計畫提案舉行聽證會和立法。

維護香港民主的組織「香港監察」(Hong Kong Watch)共同發起人卡爾弗利（Aileen Calverley）丶香港大專學界國際事務代表團（HKIAD）發言人邵嵐 (Joey Siu)和香港新文化協會(NHKC)創始成員李珍妮(Jane Lee)這兩天正在加拿大渥太華訪問，三人參加由眾議員加納．吉努斯(Garnett Genuis)和趙錦榮(Kenny Chiu)主持的「香港處在關鍵時刻」(Hong Kong at a Critical Time)的活動，與會的參眾議員和幕僚來自加拿大三大政黨等共六十人，據該報道說，大家對香港當前的情況都深為關注。

報道稱，邵嵐目前是香港城市大學學生會副主席，她對出席的加拿大參眾議員表示，香港人為爭取自由丶自治和民主而付出了巨大的代價，數千人被捕，生命受到迫害，迫切需要國際社會的支持。「香港監察」總部在英國倫敦，卡爾弗利（Aileen Calverley）是加拿大代表，她呼籲加拿大參眾議院就香港的示威抗議活動舉行聽證會並落實《馬格尼茨基法案》。

報道說，眾議員加納．吉努斯說，加拿大和香港有深厚的關係，人權民主自由本是加拿大核心價值，因此願意在國會中支持香港。“我會支持針對香港問題舉行聽證會，也支持使用《馬格尼茨基法案》的制裁手段，透過聽證會可以得到更多證據，讓公眾了解香港真實情況。”加納．吉努斯說，總理特魯多對中國問題的立場不夠強硬，讓加拿大吃了許多虧，如今新一屆國會，特魯多政府僅是少數執政，所以反對黨有更大話語權。“少數政府的狀況下，反對黨有更多力量，可以迫使政府拿出行動，畢竟加拿大已經通過《馬格尼茨基法案》，只是需要用於針對那些違反人權的香港和中國官員。”

報道引述加拿大公民協進會會長董達成說，這不是過分的要求，香港人只是維護自己本來擁有的權利。“這只是要確保北京曾對香港做過的承諾依然不變，特別是民主和人權，香港人民要求的五大訴求非常合情合理，但我們卻看到過去五年來中國控制壓迫不斷，摧毀一國兩制的承諾。”

自由亞洲說，加拿大早已通過《馬格尼茨基法案》，允許加拿大對世界各地侵犯人權的人實施資產凍結和旅行禁令，之前曾對俄羅斯和伊朗都使用過此法來制裁。

報道指，中國新任駐加拿大大使叢培武日前警告渥太華，「如果效仿美國立法而企圖制裁香港官員，將對中加關係造成傷害，堅決反對外國干涉中國事務。」