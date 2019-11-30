因二姐過世薄熙來有傳近況

中國網絡報道中國國務院原副總理、原中共中央顧問委員會常務副主任薄一波次女、薄熙來姊姊、73歲薄潔瑩(1946年出生)因病於2019年11月24日辭世消息。報道涉及透露薄熙來獄中服刑新況。雖有傳聞指獄中啃饃流淚，但港媒透露薄熙來獄中待遇不錯，可練習書法與種菜。

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據世界日報稍早報道說，薄熙來二姊，73歲薄潔瑩病逝。消息稱，中國國務院原副總理、原中共中央顧問委員會常務副主任薄一波次女、薄熙來姊姊、73歲薄潔瑩因病於2019年11月24日辭世。

報道引據《新產經》雜誌社旗下公號“大白新聞”消息，薄潔瑩畢業於中國醫科大學。1980年代在美國取得生物化學博士學位，曾擔任衛生部國際交流與合作中心副理事長。

報道介紹薄一波有四子三女，其中除了長女薄熙瑩外，其餘皆為第二任妻子胡明所生。他們分別是長子薄熙永，二子薄熙來，三子薄熙成，四子薄熙寧；次女薄潔瑩，小女薄小瑩。

報道透露薄熙來消息說，薄熙來2012年因王立軍事件落馬，現正在秦城監獄服刑。2017年傳出罹患肝癌，曾有獄警爆料親眼看到薄一邊啃饃，一邊流淚，但2019年港媒披露薄的囚徒生活，聲稱他可以練書法、種菜。