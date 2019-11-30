央視孔琳琳襲擊罪成 判賠款2115英鎊

央視女記者孔琳琳不滿英國保守黨年會討論香港問題起身罵人被勸後掌摑維持秩序者。

曾引發外交風波的中央電視台駐英記者孔琳琳在保守黨座談會上掌摑香港留學生事件，孔琳琳被英國法院裁定襲擊罪名成立，判處12個月內再犯將被判刑的有條件釋放，實時須向受害人賠償2115英鎊。孔琳琳決定上訴。

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49歲的孔琳琳，是央視子公司中國國際電視台（CGTN）的駐倫敦記者，去年9月底在伯明翰出席保守黨一個有關香港自由和法治的座談會時，在台下指罵現場的泛民主派講者「反華」、「漢奸」，她被請離場時掌摑擔任義工的廖姓(Enoch Lieu)香港留學生，遭警方拘捕，並控以普通襲擊，獲準保釋候查。

伯明翰地方法院在當地時間29日作出裁決，根據英國傳媒報道，法官庫雷西（Shamim Qureshi）指出，被告掌摑受害人劉先生，顯然構成刑事襲擊，至於被告後來推開劉的手臂，則不構成犯罪。

他續稱，孔琳琳掌摑力道甚大，以至一名坐在距離爭執者八個座位之外的與會者也聽到掌摑的聲音。他認為，這反映被告在爭執中失去了當記者的冷靜專業精神，反而成了一名情緒失控的質問者。

代表孔琳琳的禦用大律師即場表示上訴。

孔琳琳掌摑事件曾引發外交風波，中國駐英大使館在她被捕後表示強烈不滿，批評座談會是為反華分裂勢力張目；央視亦發出聲明，指孔琳琳提問發言表達觀點，卻遭到阻撓甚至人身侵犯，表示強烈抗議。當局其後於同年11月指因證據不足而撤銷控罪，引發爭議；當局後來再次提出檢控，孔琳琳在庭審時缺席聆訊。

出席涉事座談會的講者分別是曾被拒入境香港的英國保守黨人權委員會副主席羅哲斯、民主黨創黨主席李柱銘、佔中發起人之一的香港大學法律系副教授戴耀廷以及香港眾志前主席羅冠聰等。