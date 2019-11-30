廣東茂名火葬場案 民眾不滿扣反送中 現茂獨村獨詞

中國廣東茂名化州市民眾28日上街抗議興建火葬場，遭警方以催淚彈鎮壓，當地政府29日急踩剎車，決定停止建設，並進一步徵求民眾意見。但中國網友討論這件事時，不停從正反兩面扣連反送中示威，網管官方及時刪除相關扣聯反送中議論。

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據中央社今天報道說，廣東火葬場惹議停建，示威輿論猛cue香港反送中。中國網友討論廣東茂名化州市民眾抗議興建火葬場遭警方以催淚彈鎮壓時，不停從正反兩面扣連香港反送中示威。

該報道說，這件事源於化州市政府先前多次在官網上公告要興蓋“化州市人文生態園建設項目”，卻在11月27日的公告多加了“含殯儀館”4個字，變成“化州市人文生態園建設項目（含殯儀館）”，因而激起民憤。警民衝突遂於28日上演，民眾上街示威時，與公安推撞，又以磚頭扔向裝甲車，甚至有警車被眾人推翻的影片在網絡上流傳。

據報道稱，當地民眾則在微博指控，警方濫捕亂打人，甚至發射催淚彈、出動水炮車，相關照片一樣從微博上不斷流出，但陸續遭到“和諧”。激起民憤後，當地政府踩剎車，根據臉書（Facebook）帳號有線中國組指出，化州市政府29日發出公告，指項目存在不同意見，經政府研究，要進一步徵求民眾意見，所以決定停止項目建設。

但有村民認為，民眾間流傳政府文件，相信是真確無誤，但由於欠缺文件編號，擔心是政府緩兵之計，現時會靜觀其變。示威內容雖然屢屢在微博上遭砍，但從還沒被刪除的討論串中可以發現，這件事意外激發中國民眾對於香港“反送中”的討論與聯想。

報道指，例如有人就比照“港獨”的指控，稱這些示威者是“茂獨”、“村獨”，也有人問，“現在你們理解某個國際城市的行為了嗎？”暗指香港“反送中”示威。還有民眾柯南上身猜想，“前一天告訴你建生態公園，後一天變成火葬場你接受嗎？我倒是好奇最近新建這麼多火葬場是燒誰了，最近有這麼多死人嗎？”