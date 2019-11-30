悉尼殺妻藏屍冰櫃 嫌兇或四川落網

澳大利亞悉尼發生駭人聽聞的殺妻冰櫃藏屍案！當地警方證實，已歸化澳籍的36歲華裔男子羅浩凌（Haoling Luo，音譯），涉嫌殺妻後將屍體藏在寓所冰櫃內，隨後攜同兩名幼子離開澳洲，返回中國四川。蘋果日報今天報道稱，據悉四川警察已將他拘捕，並展開調查。

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據蘋果日報今天說，冰櫃藏屍案殺妻後即帶2子返中國，澳華裔男四川落網。

澳大利亞新南威爾斯州警方周三上午10時接獲懷疑發生命案的舉報後，強行破門進入悉尼平布爾區（Pymble）一處住宅大廈的單位，並在單位內的冰櫃中發現一具女性屍體，事後證實是屋主羅浩凌的妻子歐陽荏希（Renxi Ouyang，音譯）；而涉案冰櫃是近期才購買的。警方相信，這具屍體可能已在冰櫃內存放了數天。

該報道說，警方隨後發現，悉尼機場的閉路電視在周二上午11時許，拍攝到羅浩凌攜同兩名幼子登上飛往四川的航班。至昨日，中國警方證實，羅已在四川落網，目前正接受問話，他的一對孩子則已由外公、外婆照顧。

報道引據消息人士指，36歲的羅浩陵2010年以國際學生身份到澳洲，就讀麥格理大學（Macquarie University）。有指，羅在2018年年中取得房地產中介執照，並在悉尼上北岸工作。同行表示，羅的性格內向，但與他人相處頗為愉快。另外，羅浩陵在中國經營了一家餐廳，經常往返中澳兩地。

報道稱，羅浩凌已取得澳洲國籍，其妻則仍是中國籍，但擁有澳洲永久居留權，而兩人的4歲及6歲兒子，均在澳洲出生，具有澳洲國籍。其中，長子在平布爾公立學校（Pymble Public School）上學。一名悉尼地產代理表示，羅在2016年以90多萬澳元（約477萬港元）買下目前住的公寓，是因為喜歡當地的學區。

報道引述附近居民稱，上周日晚曾聽到羅浩凌的家裡傳出摔破傢具的聲音和尖叫聲。但因為這對夫婦經常吵架，所以鄰居沒有在意。另一居民則說，她住在當地30年，未曾聽聞這麼可怕的兇殺案。

據該報道，由於屍體呈深度冷凍狀態，法醫官至少下周之前都無法驗屍。警方尚不清楚歐陽荏希是否死於公寓之內，也不清楚兇手的殺人動機。但有警察方面的知情人士表示，歐陽荏希的屍體被發現時，她至少已經死亡24小時。因澳洲與中國之間並無引渡條約，澳洲警方正經由外交管道與中方聯繫，盼取得中國警方的調查進展。

中國駐悉尼總領事館昨日下午表示，已接到一名四川居民報案，稱其女兒在悉尼北區某公寓遇害。總領館高度重視，囑託報案人致電澳警方境外報警電話報警，並即時與聯絡當地警方了解案情。據當地警方消息，目前已接到相關報案，正在調查案情。對於疑似有中國公民在澳洲遇害一事，總領館要求警方儘快確定受害者身份並破案。總領館將繼續密切關注事態發展，並與澳警方保持聯絡，同時與國內報案人保持溝通，在職責範圍內為其提供領事保護與協助。

澳洲一位經驗豐富的警官說：“與任何外國司法系統打交道都困難，尤其是像中國這樣的國家，打交道會變得更難。其他考慮是，如果中國確認犯有謀殺罪，可能會判死刑。”