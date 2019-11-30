擁財超200億人民幣 最富海南法官遭免職

被稱為“中國史上最富有法官”的海南省高級人民法院前副院長張家慧，今年5月因被舉報坐擁200億元人民幣身家遭查。海南省第六屆人民代表大會常務委員會第十五次會議周五（29日）通過決定，免去張家慧法院副院長、審判委員會委員、審判員職務。

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據東網今天報道說，高院副院長被免職，曾被曝資產逾200億人民幣。消息說，張家慧被舉報是中國法院系統史上最富有的法官。

該報道說，張家慧被查始於一宗敲詐案，今年4月30日，重慶市萬州區人民法院開庭審理一宗敲詐勒索案，受害人正是張與丈夫劉遠生，兩人指控被告以工程款未結算清為由，用張打麻將的影片及夫婦私下對話要挾兩人，劉遠生其後答應支付對方200萬元了事。

此後，張家慧被舉報是“中國法院系統史上最富有的法官”，其丈夫據稱旗下以及關聯公司初步統計至少35家。今年5月31日，海南省政法委官方通報，張家慧涉嫌嚴重違紀違法接受省紀委監委審查調查。至於海南迪納斯投資有限公司實際控制人劉遠生，則涉嫌違法犯罪接受公安機關偵查。

報道引據海南省人大常委會官網消息，在張被免去海南省高級人民法院副院長職務的同時，省高院民事審判領域另有2名負責人被免職，分別是省高院審判委員會前委員、民事審判第二庭前庭長、審判員吳素瓊，以及省高院民事審判第一庭前副庭長、審判員王慶偉。據知吳、王二人均為張的老下屬。

消息未提張家慧是否送司法訴訟。