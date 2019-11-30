李孟居和李亨利被捕均涉“反中亂港”罪

中國地方官媒南方報業新聞客戶端周六稱，10月31日，經深圳市人民檢察院批准，台灣居民李孟居因涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，被深圳市國家安全局依法逮捕。該報另一文章指伯利茲籍人員李亨利因涉嫌資助危害國家安全犯罪活動罪，被廣州市國家安全局依法逮捕。

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據路透社今天自北京報道說，中國官媒稱台灣李孟居和伯利茲籍李亨利被捕，均涉及支持“反中亂港”。該報導稱，11月26日，經廣州市人民檢察院批准，伯利茲籍人員李亨利（外文名：LEE HENLEY HU XIANG）因涉嫌資助危害國家安全犯罪活動罪，被廣州市國家安全局依法逮捕。

該報稱，李孟居系“台獨”組織骨幹分子，今年8月赴香港參與支持“反中亂港”活動，並潛入境內刺探軍事秘密。現該案正在依法辦理中。而李亨利在中國內居住經商，長期向在美敵對組織骨幹提供經費，資助境外敵對組織和人員危害中國國家安全，支持“反中亂港”活動，配合外部勢力插手香港事務。現該案正在依法辦理中。

據該報道說，此前在11月13日國台辦新聞發布會上，在回答記者有關“台灣師範大學退休教授施正屏，據傳去年8月在大陸‘失聯’，目前關押在北京。包括之前的蔡金樹和李孟居等人都‘失聯’，但也沒說具體犯了什麼案”的提問時，國台辦發言人馬曉光稱，“你舉的三個案例，都是因為當事人從事涉嫌危害國家安全的活動，被大陸有關部門依法審查。”

據馬曉光並稱，據了解，有關部門嚴格依法辦案，已經通知了他們三位的家屬，並根據法律規定保障他們各項合法權利。蔡金樹、施正屏的案件已經進入審判程序。大陸方面一直依法打擊危害國家安全的犯罪活動，這是正常的執法行為。

路透社指新華社最新時評文章稱，出賣香港和國家利益者終將受到歷史懲罰，反中亂港分子打着所謂“自由”“民主”的幌子，公然勾結外部反華勢力，不惜損害700多萬香港市民乃至14億中國人民的共同利益，置中華民族大義於不顧，成為徹徹底底的歷史罪人。

報道說，美國總統特朗普周三不顧中方的強烈反對，簽署了國會通過的“香港人權與民主法案”。

路透社說，人民日報今日刊登評論員重申，堅決反制美方霸道行徑，玩弄強權不會得逞，正告美方以及唯美國馬首是瞻的香港反對派，“不要低估我們維護香港繁榮穩定的堅強決心，不要低估我們維護‘一國兩制’的堅定意志，不要低估我們維護國家主權、安全、發展利益的能力和手段。”

報道說，日前舉行的香港特別行政區第六屆區議會選舉獲約294萬名登記選民投票，投票率創下71.2%的歷史新高，泛民主派取得壓倒性勝利。香港特區政府行政長官林鄭月娥隨後表示，政府尊重區議會選舉結果，並會虛心聆聽市民意見及認真反思。