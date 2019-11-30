特朗普倫敦北約峰會找盟友談防中國與華為5G

美國總統特朗普將在下周在倫敦舉行的北約峰會上，與盟友討論中國構成的威脅，包括中國在5G電信網絡中的主導地位。西方國家對中國與華為5G立場分歧，德國方面呼籲歐洲對中國華為採取一致立場。美國指控中國對北約構成挑戰，並想要破壞基於規則的國際秩序。中國及華為否認了華盛頓方面的指控。

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據路透社報道，特朗普將在下周與北約盟友討論中國威脅，包括其5G主導地位。

路透社說，一名官員周五告訴記者，美國總統特朗普將在下周在倫敦舉行的北約(NATO)峰會上，與盟友討論中國構成的威脅，包括中國在5G電信網絡中的主導地位。美國政府的一名高級官員說，美國將堅持要求盟國使用可信的網絡提供商，此時正值美國和中國努力就第一階段貿易協議達成一致。這名官員表示:“這對我們來說是一項非常、非常優先的要務，總統將重申這一信息。”

美國警告盟國不要使用中國華為技術有限公司生產的設備，稱其設備可能被中國用於間諜活動。人們的擔憂集中在中國的一項法律要求國內企業與政府在安全事務上合作，批評人士表示，這可能迫使它們成為中國從事間諜活動的工具。

路透社說，華為否認了華盛頓方面的指控。

該報道稱，這位美國官員補充說，中國對北約構成挑戰，並想要破壞基於規則的國際秩序。這位官員對記者表示，“中國正在全球範圍內尋求更大的存在並發揮更大的影響力，包括在北約的責任範圍內。”

據該報道說，特朗普周三簽署了支持香港抗議者的法案，並威脅要對中國實施人權制裁，這加劇了華盛頓和北京之間的緊張關係。該法案的簽署促使中國外交部在周四警告稱“必將予以堅決反制”。