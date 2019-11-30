王立強案撲朔迷離 澳情報機構或指屬小咖無甚價值?

自稱曾是中國間諜的王立強接受澳洲《60分鐘》節目採訪資料圖片

自稱中國間諜而向澳大利亞投誠的王立強因爆料在澳洲、香港、台灣從事諜報滲透引發軒然大波。但有澳大利亞媒體今天引述該國情報高層指出，他們對王立強自稱位居諜報要角的說法“高度懷疑”。消息顯示不相信王立強是大間諜。報道指不排除媒體競爭炒作誇大該案角色可能。

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據中央社今天報道說，就共諜疑雲，澳媒說情報圈研判王立強只是小角色。澳大利亞情報高層或對王立強自稱位居諜報要角的說法“高度懷疑”。

報道引述天空新聞澳洲台（Sky News Australia）消息，根據澳大利亞總理莫里森內閣的國家安全委員會26日所接獲的建議，王立強充其量只不過從事低階情報工作，對澳洲安全單位幾無幫助。

“悉尼每日電訊報”（Sydney Daily Telegraph）則以獨家掌握澳洲安全與情報單位消息指出，因聲稱曾指揮高階諜報工作而引發轟動的中國叛逃者，其層級根本引不起澳洲有關單位興趣。該報道還以“間諜鬧劇”（Spy Farce）來形容全案。

據“周末澳洲人報”（Weekend Australian）今天也報道稱，澳洲安全單位只花不到一周時間就有定論，王立強並非北京所派出、受過高度訓練的情報人員，頂多隻是諜報圈一個不入流的小咖。

報道稱，周末澳洲人報指出，王立強的新聞爆出5天後，多個安全單位消息來源就告訴他們，安全與情報圈內的共識為，即便王立強爆料內容尚在調查，但也絕非如他自己所謂叛逃高階諜報員。

被王立強指控為諜報上司的中國創新投資公司（CIIL）執行長向心與妻子龔青，在離開台灣前遭台灣檢調訊問，25日被限制出境。周末澳洲人報對此指出，情報消息人士告訴他們，台灣有關單位只是根據澳洲一些媒體報道才行動，不是依據涉及向心夫婦的個別證據。

中央社說，澳洲的“世紀報”（The Age）、悉尼晨驅報（The Sydney Morning Herald）及澳洲“第九頻道新聞網”（Nine Network）節目“60分鐘”（60 Minutes）23日聯合披露自稱理想幻滅的中國間諜王立強的爆料內容。

據王立強聲稱，他已向澳洲當局和盤托出中國軍情單位直接干擾香港、台灣政壇的細節，手段包括買下媒體頭版、滲透大學校園、彙集捐款給屬意的候選人、設立數千個社群媒體帳號攻擊台灣執政黨等。

據了解澳洲媒體生態人士指出，澳洲的媒體圈也有涇渭分明的現象，像澳洲人報與悉尼每日電訊報，和世紀報及悉尼晨驅報等就分屬光譜兩端，不能排除整個事件又摻雜澳洲媒體競爭這一要素。