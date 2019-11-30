習近平主持政治局會議聚焦基層黨建與人事

中共中央政治局每月召開一次會議，11月的例會昨天召開，由中共總書記，國家主席習近平主持。中國官方媒體透露會議內容，聚焦中共基層黨建。中央社說有港媒分析，這次會議除前述內容外，也可能討論地方領導人事布局。

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據中央社今天報道說，習近平主持政治局會議，傳討論地方人事布局。報道引述中國官媒新華社消息，中共中央政治局29日召開每月一次的例會，內容聚焦中共基層黨建，由中共中央總書記習近平主持。有港媒分析，這次會議除前述內容外，也可能討論地方領導人事布局。

據報道說，這次會中所談的黨建主要針對“黨和國家機關”，以及“國有企業”，並審議與基層組織工作相關的“中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例”及“中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）”。

據會議中提到，要“嚴格黨員教育管理”，“加強黨務幹部，特別是基層黨組織書記的教育培訓”，並要求機關黨組（黨委）“加強對本單位黨的建設的領導”，“主要負責同志要履行第一責任人責任，帶動班子其他成員落實好‘一崗雙責’ ”。報道解釋，所謂的“一崗雙責”，指的是一個單位的領導幹部，應對其單位的“業務工作”和“黨風廉政建設”負雙重責任。

此外，會議也針對國有企業，提出要“切實加強黨對國有企業的全面領導”，“把黨的領導融入公司治理各環節，把企業黨組織內嵌到公司治理結構之中，明確和落實黨組織在公司法人治理結構中的法定地位”。

該報道說，這次中共中央政治局會議聚焦基層組織工作，香港01分析認為，除發布上述兩項條例外，中共也可能正為布局地方人事進行研究。

盤點中共地方人事現況，1954年出生的現任地方黨政大員多將年滿65歲退休卸任。而目前地方政黨大員中，不乏已屆齡或超齡者。其中包含山西省委書記駱惠寧、遼寧省委書記陳求發、貴州省委書記孫志剛、雲南省委書記陳豪，以及廣西自治區主席陳武、新疆自治區主席雪克來提•紮克爾等6名，加上懸缺中的河南省長一職，推斷地方政府近期將會有7大空缺。

據分析認為，目前“照章辦事、到站下車”的規矩仍是主流，除非情況特殊，否則不存在屆齡不退的情況。因此，2019年冬至2020年可能將是中共人事調整高潮。報道引述分析表示，由於黨委書記以原地升遷為主流，因此這次中共地方人事的7大空缺，最受關注的群體莫過於現任地方黨委專職副書記，是否會出現一群人“魚躍龍門”，擠身正部級行列。