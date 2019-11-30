虛虛實實後美國顯增緊對華為限制 任正非或指華為沒有谷歌也能當世界第一

美國政府可能進一步阻止更多使用美國技術的外國產品出售給中國華為技術有限公司，因此前將華為列入貿易黑名單未能切斷對這家全球最大電信設備製造商的供貨。儘管特朗普政府上周給部分企業發放了向華為供貨的許可證，並正在同中國磋商，以達成協議化解慘烈的貿易戰，但仍在考慮擴大限制對華為供應相關規定的覆蓋範圍。華為創始人任正非此前表示，即使沒有美國貨品，華為也能當世界第一。

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據路透社報道，美國考慮出台新規，進一步收緊對華為供應商的限制。

該報道引述兩名消息人士表示，美國政府可能進一步阻止更多使用美國技術的外國產品出售給中國華為技術有限公司，因此前將華為列入貿易黑名單未能切斷對這家全球最大電信設備製造商的供貨。

美國商務部今年5月以擔憂國家安全為由將華為列入實體清單。此舉讓美國政府得以限制出售給該企業的美國產品，以及一些在海外生產的、包含了美國技術的種類有限的商品。

據兩名消息人士透露，但根據目前的規定，關鍵的外國供應鏈仍然不在美國當局的限制範圍內，這引發特朗普政府內部就對兩項關鍵規定做出調整展開了跨機構討論，這可能擴大美國當局的權限，以阻止更多外國生產的產品出售給華為，加大貿易黑名單給華為造成的打擊力度。

儘管特朗普政府上周給部分企業發放了向華為供貨的許可證，並正在同中國磋商，以達成協議化解慘烈的貿易戰，但仍在考慮擴大限制對華為供應相關規定的覆蓋範圍。如果商務部接受修改當前規定的提議，將使美國有關當局對銷往華為的非敏感產品進行監管，比如採用美國技術在海外生產的標準手機芯片、軟件或零部件。華為是全球第二大智能手機製造商。

路透社說，華為和美國商務部均未立即回應置評請求。

據貿易律師Doug Jacobson稱，修改規定將意味着“美國出口管制範圍大幅擴大，可能會遭致美國盟友和企業的批評。”他預計這些行動將擾亂供應鏈，但華為最終會找到其他公司來填補供貨缺口。

報道稱，美國商務部及相關機構考慮擴大適用範圍的其中一條規定被稱為“最低含量計算準則”，即判斷在海外生產的產品中美國產品和技術的含量是否達到美國政府有權阻止其出口的水平。官員們還可能擴大所謂的“直接產品規則＂的適用範圍。該規則規定基於美國技術或軟件的外國產品須受到美國的監管。

目前尚不清楚美國政府會不會是馬上對上述規定做出調整，也不清楚這些調整是會逐步實施還是突然實施。同樣不清楚的是，這些規定的調整將如何進行，但消息人士表示，這些調整可能只會對華為產生影響。據消息人士稱，特朗普政府內部的一些對華鷹派希望看到立竿見影的效果。

在華為被列入實體清單幾個月後，英特爾(INTC.O)、賽靈思 (XLNX.O)和美光(MU.O)等供應商恢復了對華為的部分供貨，之前這些公司進行了內部評估，確定哪些產品不在受限範圍內。例如，賽靈思首席執行官Victor Peng今年7月曾對路透表示，該公司認為，可以在沒有特別許可的情況下，合法地向華為出售其較老款的28納米芯片和一些不是為5G設備設計的芯片。受美國法規約束的供應商通常需要申請並獲得特別許可證，才能向被列入貿易黑名單的公司供貨。賽靈思和其他公司並沒有解釋為什麼它們認為這些產品不受實體清單禁令的約束。

該報道說，幾天前，美國商務部剛剛做出了兩項對華為有利的決定。上周，商務部第三次延長了給華為供貨的所謂臨時通用許可證，允許相關企業跟華為保持有限的業務往來以維持美國農村電信網絡運營商的運營。周三，特朗普政府頒發了一批約75張許可證，允許部分供應商在華為被列入貿易黑名單六個月後，重新開始向其供貨。