香港人權法案 北京華盛頓或均擬制裁名單 傳林鄭上榜

中國強烈譴責美國總統特朗普簽署香港人權與民主法案，並威脅報復。媒體多指中國或首先利用拒發籤證，制裁起草或推動香港人權與民主法案有關的美國國會議員。中國稱中國有權不讓不受歡迎的人入境。該法案生效，也立即對相關的香港等官方人員產生制裁威脅，世界日報報道，香港多名涉送中修例官員據信入榜。

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據世界日報報道說，美國首波制裁名單，學者料林鄭、鄭若驊、李家超上榜。

美國總統特朗普27日簽署《香港人權與民主法案》，正式生效成為美國法律，當中包括美國總統將向國會提交一份“打壓香港人權自由”的制裁人士名單，有學者預測，首批制裁名單人數不會太多，主導修訂《逃犯條例》的官員包括特首林鄭月娥、政務司長鄭若驊、保安局長李家超有較大機會成為首批遭美國制裁人士。

該報道綜合媒體消息，《香港人權與民主法案》一項重點內容是，授權美國總統確定對特定侵犯香港人權行為的中港官員進行制裁，包括凍結他們在美資產、拒絕入境等；具體表現在可以阻止或禁止遭制裁者在美國境內進行財產和利益買賣、拒發籤證、拒絕入境、宣布已發籤證或者旅行文件無效等。

報道引述有港媒消息，香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌認為，首批制裁名單有一定代表性，估計《逃犯條例》修訂的主要推手官員，包括林鄭、鄭若驊及李家超極可能成為首批遭美國制裁人士。

該報道說，此外美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松曾點名行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀，也可能列名被制裁名單。報道另據香港01消息，被點名的葉劉淑儀駁斥，上述法案指明制裁的是“嚴重違反人權”人士，與她無關，“發表評論（逃犯法例）怎麼叫嚴重違反人權”？