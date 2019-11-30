香港銀髮族與中學生舉行跨代集會 抗議警察暴力

香港區議會選舉結束後的第一個周末，香港一批中學生和銀髮族周六下午共同舉行集會，表明抗爭路上大家團結、“不割席”。主辦方表示集會有3500人參加，警方則說高峰時有650人。路透社稱，香港區議會選舉相對平靜一周後，示威者周末醞釀發起新的抗爭。

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一位參加集會的71歲婦女向路透社表示，“6月百萬港人上街抗議我也參加了，但政府拒不聽取民眾的呼聲”。這位老婦人自帶小凳子同她的女兒一同參加在中環舉行的集會。她說，“示威期間，我看到太多警察暴力行為，他們非法拘捕示威者”。

據《中央社》綜合香港《蘋果日報》和《明報》報導，銀髮族下午2時和中學生一起在中環遮打花園舉行的集會舉行跨代集會，主題是“老幼攜手 和你同行”，訴求是反對警方過度使用催淚彈，也表明加強抗爭者團結。

身兼司儀的銀髮族代表譚國新及兩名中學生，在集會開始前手牽手，表明“永不割席”。年輕人大多戴上口罩，中老年長者則不少自備小椅子參加。

約下午5時，大會宣布集會完成，譚國新指出，今天有約3500人出席。而警方則表示，高峰時有650人。

談到近半年來“反送中”抗爭帶來種種的不便，前香港中文大學講師鄺士山發言時說，先前他去看醫生時也因堵路而交通受阻，但公義和個人利益比較下，公義更重要，所以不會“割席”。

18歲的Zac表示，40年後的他將58歲，香港的特殊地位可能已失去，“變成一個中國直轄市”，但他不希望香港消失。他明白勇武派做這些破壞行為是基於對中國的反感，也想用反抗來捍衛香港的特殊地位。

香港導演舒琪上台分享說，在與年輕抗爭者接觸的過程中，發現這次運動對大家來說是一次巨大的反省，甚至喚起成年人對社會的責任。

他表示，香港由殖民地港英政府過渡至中共控制的特區政府，一直在體制內把香港人變成自私的個體，不關心他人和社會。但這次抗爭者看到別人受傷害，大量聲音不受政府重視，他們首先想到是保護別人，這點令成年人相當羞愧。