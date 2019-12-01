停發不足兩周 港警再在衝突中射催淚彈驅散示威者 今早有遊行和平舉行

一批市民昨晚至今日凌晨在旺角及太子一帶聚集，紀念地下鐵路太子站8.31事件三個月，要求港府就警方當日在太子站內的行動展開獨立調查，其後發生堵路和縱火事件，警方午夜前後驅散人群時，至少發射三次催淚彈，結束區議會選舉前後十二天香港未聞催淚煙的日子。新任警務處長鄧炳強解釋，施放催淚彈是迫不得已，目的是要與「暴徒」保持安全距離。

廣告 繼續瀏覽後續

但在今(1日)早，「孩子不要催淚彈」的集會遊行和平舉行。數百名市民響應網上號召，在中環集會後遊行到政府總部，示威者抗議警方施放催淚彈，憂慮會影響市民，尤其是兒童和抵抗力較弱人士的健康，促請港府公布催淚煙確實成分和影響，並就催淚彈善後措施發出指引。

不同家長在集會上現身說法，指孩子在警方發射催淚彈的地區上學，出現眼睛紅腫和嘔吐，更有人有皮膚病。大部分示威者戴上口罩，不少人更攜同子女出席，當中有小童手持「不要催淚彈 救救孩子」的紙牌前行，亦有人沿途高呼「孩子要要催淚彈 無毒公園我要玩」的口號。

而在昨晚，大批市民藉當月最後一日到太子站紀念「8.31事件」三個月，人群在晚上七時許集合，並在警署旁的太子站B1出口架設祭壇，燃點香燭、焚燒冥鏹及獻花悼念。警方其後撤走祭壇，人群不滿，部分人再到站前獻花，並高呼「解散警隊」的口號。持續約一小時後，有十多名黑衣人士以雜物堵塞彌敦道，交通受阻，大批防暴警察出動驅散人群。示威者向旺角方向遊走，期間有三人被警方的胡椒球槍射中。

抗爭者堵路後被警方移除雜物、受阻道路交通恢後的情況，在深夜前於旺角至佐敦區一帶數次發生。到了午夜前後，有人向警車投擲燃燒物品，亦有人在旺角地鐵站出口縱火，警方於是在油麻地的彌敦發發射至少三次催淚彈。

新任警務處長鄧炳強今早出席電台節目時表示，警方昨晚是在警車被汽油彈擊中的情況下才被迫發射催淚彈。他形容，「暴徒」使用的暴力遠遠大於警方，事實上，「暴徒」投擲汽油彈可以取人性命，而警方使用催淚彈和胡椒球彈只是為了保持安全距離。