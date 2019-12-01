北方官場地震 一日4高官落馬

中共肅貪權力機構中紀委今天公布北方地區4名貪腐官員落馬，3人被雙開，一人被查。媒體評論說引發中國北方官場震蕩。官方批評指落馬官員或是嚴重違紀，或是腐敗墮落，或是超越底線。消息沒有提供涉貪金額細節。

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據聯合早報今天報道說，中國北方官場震蕩，一天內三官員被雙開，一人被查。

中國北部省份內蒙古與吉林官場12月1日發生震蕩，中紀委一天之內通報處理三名內蒙古官員，一名吉林官員，包括上午宣布內蒙古自治區政協副主席馬明涉嫌嚴重違紀違法接受紀律審查和監察調查、雙開呼和浩特市人大常委會原副主任、和林格爾縣委原書記王威亮；下午時分又再度通報，兩名副部級官員雲光中、楊克勤同日被雙開。

該報道綜合《新京報》、央視新聞、中紀委網站等消息，內蒙古自治區黨委原常委、呼和浩特市委原書記雲光中因嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。雲光中被指理想信念喪失，政治意識淡漠，對落實黨中央決策部署不擔當不作為，工作失職失責，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，不按規定報告個人有關事項;違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，收受禮金;大肆收錢斂財，大搞權色、錢色交易，在企業經營活動、幹部選拔任用等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受巨額財物，嚴重破壞當地政治生態和市場經濟秩序;生活腐化墮落，家風敗壞，對配偶、子女失管失教。

報道稱，通報中指雲光中嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍與公職，移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

同樣曾在呼和浩特市任職的呼和浩特市人大常委會原副主任、和林格爾縣委原書記王威亮同日也因以權謀私、違規經商等行為被雙開。王威亮與2018年1月起擔任呼和浩特市人大常委會副主任、和林格爾縣委書記，今年9月被免職。

而同日內蒙古被調查的級別最高的官員則是內蒙古自治區政協副主席馬明。據中紀委網站消息，內蒙古自治區政協副主席馬明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

報道稱，吉林省人民檢察院原黨組書記、檢察長楊克勤也在12月1日被雙開。他被指背棄初心使命，喪失紀法底線，以權謀私，以案謀私;違反中央八項規定精神，違規接受私營企業主宴請，超標準裝修周轉房，收受禮品禮金;嚴重違反幹部選拔任用規定，賣官鬻爵，破壞地方檢察系統政治生態;知紀違紀，執法犯法，在企業經營、解決訴訟糾紛、職務調整晉陞等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物，利用職權和職務影響力干預司法，嚴重損害了司法機關形象和公信力;道德失守，家風敗壞。