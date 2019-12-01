博聞指政治局月會檢討內憂外患 習近平或將全改駐外和情報系統

據博聞新聞今天報道，“中共四中全會的重點議題，並非如會後公報內容；”中南海知情者透露：“包括7常委在內的中共政治局，徹底’檢討’了應對內憂外患的重大失策和失誤。”此前中國官方媒體透露，中共政治局每月會議29日召開，由中共總書記習近平主持討論基層黨組織建設與各省人事。

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據博聞新聞今天報道，中南海徹底檢討內憂外患，習近平將全面改組駐外機構和情報系統。

該報道說，2019年已經迎來最後一個月，中共似乎已經“順風順水”圓滿完成了國慶70周年大閱兵和四中全會這兩件“大事”。“逢九必亂”，儘管沒有出現全國性的“大亂”，但是中美貿易戰至今未果，香港“硝煙”仍未散盡，間諜與騙子和“貓和老鼠”遊戲不斷上演。

該報道稱，“中共四中全會的重點議題，並非如會後公報內容；”中南海知情者對博訊網首席記者獨家透露：“包括7常委在內的中共政治局，徹底’檢討’了應對內憂外患的重大失策和失誤。”報道稱“遺憾的是，國家主席習近平仍然舉棋不定，從巴西回國後，習近平又親自多次召集其核心智囊和禦用團隊，以尋找切實有效的’上上之策’。”

報道指來自中國駐美大使館知情消息表示：“中南海對美國總統特朗普簽署香港人權法案頗感失望，中美貿易戰第一階段協議仍存諸多變數，中美關係勢必面臨更加嚴峻的考驗。”該消息說，“中美貿易戰、香港局勢和近期間諜案頻發，2020美國和台灣大選結果，對中共而言當然極其重要；而中國外交部可謂’壓力山大’，年底來臨，北京總部和各駐外使領館上下已經’人心惶惶’。”

博聞新聞稱，“近期中國國家主席習近平已經敦促中共外交、國安和外宣最高層，將全面改組中共駐外機構和情報系統。”

據該報道指，“國家主席習近平剛剛強調所謂’應急’管理，實際上並非針對’天災’，而是特指’人禍’；尤其是中共情報系統，將面臨重大改組，而是否’忠誠’和’隨時赴湯蹈火’，將是最重要’考核標準’。”