又一增稅大限將至 官媒指中國堅持要美方取消關稅

中國官媒《環球時報》周日援引消息人士的話稱，針對美中兩國當下進行的經貿磋商，中國政府希望在與美國的“第一階段”貿易協定中，包括削減關稅的內容。

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《環球時報》在其英文推特上寫道，據直接了解貿易談判的消息來源在周六向該報透露，中國堅持將取消關稅作為“第一階段”協議的一部分，而且美國承諾不在12月15日加征關稅則不能替代取消關稅的內容。隨着過去2個月中美中貿易代表的談判努力，美國政府已經決定不繼續推進原定於10月15日，對大約2500億美元中國輸美商品的關稅上調措施。美方原計畫在當天將對這批商品的已征關稅從25%上升至30%，同樣中方也宣布取消對16類美國進口商品暫緩徵稅的政策。但此後，雙方計畫11月中旬簽署的“第一階段”貿易協議出於多種原因被持續延後，美國當局也拒絕對是否於12月15日執行下一步的徵稅計畫給予明確答覆，強調將依照雙方的談判成果作出決定。美方定於在當天對大約1,560億美元中國輸美商品加征15%關稅，包括手機、筆記本電腦、玩具和服飾在內，稱作“4B清單”。

值得一提的是，路透社曾在11月25日援引中美官員的話指出，雙方在近期內達成雄心勃勃的“第二階段”協議的可能性不大。該報道還強調，在目前雙方有關“第一階段”協議的對話中，美中團隊就由北京方面要求地廣泛消減對華商品關稅的議題上爭論不休。甚至有來自華盛頓的報道說，白宮內對是否為達成該協議消減已征對華關稅的問題上也存在分歧。在《環球時報》重新提出了中方的這一要求後，曾擔任中國商務部副部長的魏建國還在該報發表了一篇題為“中國美國即將達成‘第一階段’協議”的評論文章。他在文中寫道，美中兩國肯定能達成“第一階段”貿易協議，並對此保持信心和樂觀。魏建國稱，如果談判進展順利和迅速，可以預期雙方會在明年1月底中國農曆新年到來前達成協議。但他強調，美方必須為此削減關稅，無論是分期進行，還是一舉為止，必須取消所有關稅以顯示誠意。

華盛頓方面，美國政治新聞網(PoilitiCo)近日援引一名高官的話報道稱，中美距離達成“第一階段”協議僅距“幾毫米的距離”。該官員認為，雙方有望在感恩節周末過後宣布達成這一協議，美方還在考慮逐步取消第三輪對華關稅措施。另在上周二，特朗普總統向媒體表示，華盛頓正處在達成貿易戰協議的最後階段。中國國家主席習近平也於更早表達了對達成貿易協議的願望。兩國首席談判代表上周二再次通電話，商定繼續就剩餘的其他問題磋商。此外，美國參議院財經委員會主席格拉斯利（Chuck Grassley）還於當天告訴記者稱，北京邀請美國貿易代表萊特希澤和財政部長姆努欽到北京進行面談。他說，萊特希澤和姆努欽願意前往，但前提是他們看到“達成最終協議的真正機會”。一位了解貿易談判的消息來源對路透社說，美國官員可能在近日前往中國。