反送中影響香港客運 航空錢緊並傳中石油斷油

香港航空宣布，將於2020年2月12日起停辦溫哥華航班服務、2月20日起停辦胡志明市航班服務及從2月10日起停辦天津航班服務，指是“因應香港的社會情況持續不穩，營商環境充滿挑戰”。台灣媒體透露稱中國石油天然氣集團可能對香港航空斷油，但沒有細節報道。

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據路透社報道，香港航空明年2月起停飛天津，溫哥華，胡志明市，因應社會情況不穩。

據香港航空周五宣布，將於2020年2月12日起停辦溫哥華航班服務、2月20日起停辦胡志明市航班服務及從2月10日起停辦天津航班服務，指是“因應香港的社會情況持續不穩，營商環境充滿挑戰”。

香港航空網站刊登的新聞稿並稱， “會繼續密切監察情況，並調整營運以應對不斷變化的市場需求。”

根據香港特別行政區政府官方網站刊登的10月25日香港空運牌照局跟進香港航空的財政狀況新聞稿，牌照局“認為香港航空目前的財政問題依然未有改善跡象，情況令人關注，”並要求港航立即採取實際行動以在短期內有效地改善其財政狀況，否則，會按情況考慮採取適當的行動。

據中國時報今天報道說，反送中致旅客銳減，港航傳遭斷油危機。

該消息指香港航空傳出財務困難危機，繼昨日傳出停止機上娛樂系統、停辦3航線以及部分員工延發薪資後，今日再傳出消息指可能遭到中國石油天然氣集團斷油，消息雖尚未證實，但已經引發多家媒體報導。

報道引據港媒《南華早報》消息，近期因反送中風波，導致赴港旅客銳減，香港本土的國泰航空、香港航空大受影響其中，香港航空10月時已與空運牌照局會面，遭警告遲未改善的財政必須在短期內“有效改善”，否則可能面臨撤照情況。

報道說，消息更指港航28號因傳出財務緊縮，不足以支付其旗下員工一共3500人的薪資，11月初並調整了日本航線、並停飛洛杉磯航線；其他還有香港往返溫哥華、香港往返韓國仁川機場、天津往返胡志明市也都公告了於明年停飛的日期。