向心遭人質疑或為葉劍英外孫 葉家澄清無關係

台灣中國時報今天報道指葉劍英孫女發文否認與向心為親戚關係。此前多家港台媒體報道稱向心可能是葉劍英的家人後代，是葉向真的兒子。中國時報引述葉家澄清說，葉劍英孫女葉靜子指稱是謠言。

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據中國時報今天報道說，葉劍英孫女發文否認與向心為親戚關係。

該報道說，疑涉王立強共諜案，遭檢調限制出境的中國創新投資公司主席向心，今日被前國防部心戰處參謀官黃澎孝在臉書發文披露，指他是中共元帥葉劍英的外孫，母親葉向真是文革闖將，父親則是鋼琴家。但此消息被葉劍英孫女葉靜子指稱是謠言。葉靜子今日晚間6時許，在微博上以“又來一個不認識的假親戚”為題發文，稍晚再度發文表示“再次澄清一下，今天寶島上的新聞，所提到的向心和龔青二位與我素未謀面，更加不是親戚，特此聲明”。

稍早據自由時報今天報道指，向心身分曝光！前國代爆：中共元帥葉劍英的外孫。

報道說，香港中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦，因捲入共諜案遭到檢調在桃園機場攔截並帶回調查，目前已被限制出境，外界相當關心向心夫婦到底在中港台扮演什麼樣的角色。對此，前親民黨籍國代黃澎孝今（1日）在臉書爆料：“向心原來是中共元帥葉劍英的外孫”，其母親葉向真是文革闖將，父親則是鋼琴家劉詩昆。黃澎孝臉書指出，中國目前似乎想對向心、龔青和王立強3人潑髒水，一起打成詐騙犯。然而，中國共產黨愛騙成性，他們越想否定這3人的身份，越代表台灣可能逮到了意想不到的間諜大咖，“這就是研判敵情的反向思維”。

該報道說，黃澎孝接着透露他如何抽絲剝繭查出向心身分的過程，原來，向心擔任中華創新（中國創新）投資公司的負責人，該公司幕後是中共國防科工委如此高度敏感的單位，因此，他推論能夠主持這個公司的人肯定別有來頭。便追查出向心曾擔任中共副總理鄒家華秘書的特殊經歷。

據黃澎孝說，向心出生於1963年，推算擔任副總理秘書時只有25、26歲左右，然而，以一個大學剛畢業的年輕人，能夠馬上到國務院擔任副總理秘書，以中共的晉用標準來看，這人肯定是根正苗紅的紅二代子弟。

該報道稱，在這樣的想法上，黃澎孝將目光投向了鄒家華的近親，沒多久就從長相上發現向心與鄒家華的小舅子，亦即葉劍英次子葉選寧很像。

據黃澎孝指出，葉選寧曾任中共總政治部對外聯絡部長，長期負責港澳台情報工作，也與中國創新投資公司的情報機構性質相同。不過，葉選寧子女年齡和向心又對不上，這時黃澎孝突然想到，從小父母都說他是“外甥像舅”，所以就把目光轉向到葉選寧姐妹身上。

該報道指出，黃澎孝赫然發現葉選寧有個妹妹就叫做“葉向真”，“向真”與“向心”的巧合讓他心頭一驚。黃澎孝說，葉向真1940年出生於延安，1962年與當時中國的天才鋼琴演奏家劉詩昆結婚，隔年1963年生出一男孩，但只記載着乳名毛毛。黃澎孝昨（1日）在網絡上瀏覽時，意外看到“徐傑慢半拍”的影片，過程中徐傑和中共前海軍中校情報員姚誠談到此案，沒想到姚誠當場指出向心就是葉劍英的外孫，亦即葉向真與劉詩昆的兒子。

該報道指稱，如此一來，線索全都完整了，鄒家華在親戚關係上是向心的“大姨爹”，這就難怪向心年紀輕輕便可以當上副總理秘書。黃澎孝強調，按著這樣的道理來看，王立強雖然年輕資歷淺，卻能躋身到向心夫婦身邊，可見王立強的家世應是不同凡響，所以用年紀來判斷王立強的身分，難免就會失准。

蘋果日報今天也報道，向心系葉劍英外孫？ 黨媒指佢系無背景嘅商人。

該報道引述台軍前心戰處軍官黃澎孝指，向心是中共中共元帥葉劍英的外孫。

報道稱，香港中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦，因捲入共諜案而在台灣被限制出境。據台灣《自由時報》報道，曾在台軍政戰單位擔任反統戰工作的前親民黨籍“國代”（國民大會代表，“中華民國”原有最高權力機關，2005年被結凍停止運作）黃澎孝，經過多番考證、推敲後，今日在facebook指，“向心原來是中共元帥葉劍英的外孫”，並稱北京似乎想對向心夫婦及在澳洲爆料的王立強3人潑髒水，一起打成詐騙犯，以圖掩飾他們的真正身份。但據公開資料顯示，葉向真與前夫、鋼琴大師劉詩昆的獨子為劉曉迎，所謂“向心是葉劍英外孫”，純屬造謠。

蘋果日報說，據公開資料顯示，葉向真與劉詩昆的獨子為劉曉迎，畢業於中央音樂學院畢業，後來經商，還舉辦過書畫展。據環球網引述向心的一名友人表示，向心確實只是一名商人，沒什麼背景。