山西官場 習部樓陽生步李小鵬後速升

中共中央政治局日前的每月例會才傳出擬對地方人事異動，新華社30日即發布消息，由曾與中共中央總書記習近平共事的山西省長樓陽生升任山西省委書記，原任該職的駱惠寧則因屆齡退休。此前樓陽生接替轉任交通部長的李鵬之子李小鵬，從山西省委副書記的職位升任山西省長。

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據中央社今天報道說，曾與習近平共事，樓陽生升任山西省委書記。

中共中央政治局29日招開每月例會，除討論中共基層組織工作外，有分析指出，中共多名地方大員已屆齡或超齡，故地方人事也是討論問題之一。其中，原任山西省委書記的駱惠寧上月剛滿65歲，已達退休年齡。據該報道說，接任的樓陽生是浙江人，1959年10月出生，1981年加入中國共產黨。他過去曾任浙江省金華市市長，麗水市委書記；2008年任浙江省政協副主席、省委統戰部部長。

據該報道說，2009年，樓陽生跨省任海南省委常委、組織部部長；2012年調任湖北省委常委、組織部部長。2014年，他第3次跨省任職，赴山西任省委副書記。報道引述據明報消息，樓陽生2002年任金華市長時，習近平到浙江擔任代省長。習近平在浙江任職5年間，樓陽生大部分時間擔任麗水市委書記，並於習近平離開的隔年、即2008年升任浙江省政協副主席。

報道稱，2016年，樓陽生接替轉任交通部長的李小鵬，從山西省委副書記的職位升任山西省長。而樓陽生這次升任山西省委書記，使他躋身正部級行列。他也是中共第19屆中央委員會委員之一。

近期的中共人事異動還有59歲的喻紅秋出任中共供銷聯合組織“中華全國供銷合作總社”黨組副書記，並提名為“中華全國供銷合作總社理事會”候選人。在喻紅秋之前任該職的前中國證監會主席劉士余近期因為被指公開發表不當言論、缺乏政治警覺及“為官不廉”而遭降級。

中央社說，另外，59歲的中共中央辦公廳副主任韓立平則出任供銷總社黨組書記，並獲提名理事會副主任候選人。原任該職的王俠則因齡屆退。