廣東茂名港式示威獲勝 黨諾永不建火葬場

廣東茂名民眾反對建火葬場，示威與香港反送中相望。但蘋果日報今天說，香港正式輸給廣東茂名文樓鎮，當地市民不滿政府以興建人文生態園為名征地，實際建設火葬場，自上周四起展開大規模示威，“就好像你們香港，遍地開花。”但不同於香港，抗爭在短短4天內落幕。今天，有現場影片顯示，文樓鎮黨委書記李偉華宣布，永遠不在文樓鎮建火葬場。

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據蘋果日報今天報道說，茂名勇武抗爭4日獲勝，黨委書記宣布：永不建火葬場。



該報道引述網絡指，片中可見，李偉華率領一眾官員及律師會見民眾，並拿着擴音器回應訴求。他首先承諾，人文生態公園、殯儀館永遠不在文樓建設，鄉親父老不要因為這件事影響文樓鎮發展，引發現場一片歡呼聲。李偉華並指，現場律師及有關工作人員會為被捕者家屬辦理相關手續。

該報道稱，化州市政府以建設文樓人文生態公園為名征地，卻隱瞞會興建殯儀館及火葬場，事件曝光後，引發文樓鎮居民激烈反抗。上周四（28日），示威者擬到政府部門和平示威，卻遭大批防暴警封路阻攔，引發警民衝突。示威者斬樹或以竹枝架設路障，防止各路警力增援；他們又包圍特警，向他們投擲磚塊，並把增援的警車掀翻。不少手持木棍的民眾一度成功擊退鎮壓的特警，把他們趕上山，並把警方用來設置關卡的看守亭燒掉。不過，面對特警的精良裝備，以及不斷施放的催淚彈及水炮車，不少示威者都被打傷送院，當中包括老人和小孩。

蘋果日報說，文樓鎮市民接連2天勇武對抗，估計約有200人被捕。血戰過後，當地氣氛稍為平靜，市面部份通道解封。不過鎮政府外的對峙卻未停止，大批民眾不分老小，齊齊高舉橫額、叫口號，與手持長盾的公安對峙，甚至有村民情緒激動下跪，提出五大訴求，包括停建火葬場、調查11月28日示威中警察濫權、釋放被捕人士、政府出資修建被毀財物，以及工程地點立即回復綠化。

該報道說，昨日，官方態度開始軟化，指將會釋放周四及周五的被捕人士，呼籲民眾回家。被捕村民在當日下午由兩架旅遊巴接載返鎮，民眾在道路上迎接他們，並拍掌叫好。據報道稱，但部份被捕者被“取保候審”，仍有可能被檢控。



