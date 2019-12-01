深受其害 港人示威呼喊不要催淚彈

為了抗議香港警方近幾個月施放大量催淚彈並造成健康危害，上午在中環有一場“孩子不要催淚彈”親子遊行，要求警方停止使用催淚彈，並要求政府公開催淚彈成分。媒體指香港自6月爆發“反送中”運動至11月下旬，警方已針對示威者使用約1萬枚催淚彈。香港婦幼機構曾呼籲產婦不要在催淚彈煙霧期時段餵乳。

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據中央社今天報道，不要催淚彈，港人深受其害籲警方停用。該報道綜合香港蘋果日報及立場新聞消息，這場小型遊行上午10時從中環愛丁堡廣場舉行，11時起步至金鐘政府總部，他們抗議警方施放催淚彈，擔心殘餘物影響兒童健康。不少家長帶同年幼子女出席，他們戴上口罩，沿途高叫口號。

報道稱，大會提出3點訴求，包括要求政府停止射催淚彈、化驗成分並做好清理善後工作。

據主辦人阿昌說，從來沒有一個地方像香港一樣，短時間內施放了那麼多的催淚彈；他的妻子則說，因擔心催淚彈殘留物影響兒子健康，不敢在街上買菜，洗衣後也不敢晾在室外，政府應該提供清潔指引。其他參加遊行的人士分別表示，受到催淚彈殘餘物影響，濕疹變得更嚴重，有些人連續多天咳嗽、長時間頭痛等，他們站出來發聲，是希望其他人不要有相同的遭遇。

報道引據港媒，香港自6月爆發“反送中”運動至11月下旬，警方已針對示威者使用約1萬枚催淚彈。

一名在第一線拍攝香港抗爭近5個月的記者，日前在社群媒體臉書上表示，醫生證實他得了氯痤瘡，而這是由體內累積了高濃度戴奧辛時才會出現的病徵。

該報道稱，港警使用的催淚彈究竟含有多少戴奧辛成分、對人體影響為何，仍待更詳細的資訊披露。