港民再遊行至美領事館 感謝特朗普簽港人權法案

香港今天發起多項民眾示威遊行。美國總統特朗普上周簽署《香港人權與民主法案》，“香港自治行動”今午（12月1日）發起遊行，感謝美國保護香港，由中環遮打花園出發，遊行至美國駐港總領事館。大會宣布，感謝美國保護香港大遊行有6000人參與。另有消息指逾300人出席參加，有人表示要感謝特朗普，相信美方通過法案對港府及中央構成壓力。

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據明報今天報道說，6000人遊行赴美領事館，感謝特朗普簽署《香港人權與民主法案》。該報道說，“香港自治行動”發起感謝美國保護香港的遊行，由中環遮打花園遊行至美國駐港總領事館。大會宣布，感謝美國保護香港大遊行有6000人參與。

報道稱，當地下午遊行隊伍到下亞厘畢道美國領事館後方請願，並唱美國國歌。持旗手之一的尚志（化名）表示，原計畫到領事館前方請願，但警方認為此路線是最安全。他指出，爭取民主、人權與自由的戰爭剛開始，他們希望捍衛“一國兩制”下《基本法》，並請求美國政府幫忙共同監管。

報道說，美國總統特朗普上周簽署《香港人權與民主法案》，“香港自治行動”今午（12月1日）發起遊行，感謝美國保護香港，由中環遮打花園出發，遊行至美國駐港總領事館。逾300人出席參加，有人表示要感謝特朗普，相信美方通過法案對港府及中央構成壓力。

中環遮打花園集會開始前，眾人為反修例運動犧牲者默哀一分鐘。多名旗手揮動美國國旗，旗手之一、19歲大專生吳先生表示，今日3個遊行罕有獲警方發出不反對通知書，相信或與法案通過及泛民在區選大勝有關，認為令政府“收斂咗”。他形容通過法案是“小勝利” ，但只屬反修例運動的支線，五大訴求才是主線，“完成咗（爭取法案通過）系開心，但好快就返回現實”。

明報引述吳先生指出，法案對香港或反修例運動形勢的影響，將視乎法案具體內容及中美關係未來如何變化，但認為中央政府不斷發聲明回應及譴責，“反映佢哋真系幾驚”。他期望會制裁主要負責修訂《逃犯條例》的官員包括特首林鄭月娥、保安局長李家超及律政司長鄭若驊，以及建制派立法會議員。

明報說，另一出席者劉先生表示，國際戰線在今次運動非常重要，感謝特朗普簽署法案，認為法案會對港府構成壓力，希望令港府“無咁離譜”。他認為法案也對中央構成壓力，因為其他國家可能會跟隨步伐，中國不能與眾多國家為敵，冀未來香港情況會好轉。據13歲中二生黃小姐表示，參與集會是希望感謝特朗普簽署法案，認為其他國家可能會跟隨相關做法，希望林鄭月娥等政府高官及立法會議員何君堯等，會被法案制裁。