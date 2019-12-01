王立強叛逃案 澳媒指或激勵其他中國官員跟進逃離

自稱中國間諜的王立強向澳大利亞投誠並申請庇護，據“悉尼晨驅報”今天引述分析指出，部分有意叛逃的中國官員可能密切關注澳大利亞如何處置王立強和他的庇護申請，以考慮是否跟進。

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據中央社今天報道說，王立強叛逃澳大利亞，專家指恐掀中國官員跟進。

該報道引述澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員周安瀾（Alex Joske）告訴“悉尼晨驅報”（Sydney Morning Herald），王立強自陳身為共諜的說法掀起諸多疑問，而澳洲政府如何回應王立強的庇護申請，可能影響其他也想把機密帶到澳大利亞的中國官方人士。據周安瀾表示：“他（王立強）對澳洲有間接價值。因為中國政府內部有意叛逃者，會密切關注澳洲怎麼處理此案。”

澳大利亞“世紀報”（The Age）和“悉尼晨驅報”攜手澳大利亞“第九頻道新聞網”（Nine Network）節目“60分鐘”（60 Minutes）聯合調查後，23日披露王立強投誠事件。澳大利亞國安機關隨後證實，他們正在檢查王立強的背景和他的庇護申請。

該報道說，澳洲媒體的調查顯示，王立強逃到澳洲前，在香港和台灣從事情報工作，負責支援忠於中國共產黨的官員。消息一出引發中國方面強烈抨擊，中國外交部官員斥報導內容“荒謬”，並揭發王立強曾在中國被判犯下詐欺罪。

據香港英文報紙“南華早報”（South China Morning Post）前總編輯王向偉也發表文章指出：“儘管北京無疑正積極擴大海外間諜活動...但看來王立強是中國情報機器重要一環的可能性越來越低。”該報道引述澳大利亞中國研究通訊“中國內參”（China Neican）主編倪凌超和姜雲（Yun Jiang，譯音）分析後，同樣對王立強說詞內容和他的可信度“抱持懷疑”。

不過，最先報導王立強的消息形容他是中國軍方情治系統的“中間人”，擔任“聯絡人”的角色和負責吸收新成員，而非直接擔任情報員。

據周安瀾指出：“王立強從來只自稱是所謂聯絡人，也就是獲得信賴負責擔任情報官員中間人或助手的人。但很多評論指稱他是情報官員，並藉此對他所言提出懷疑。” 周安瀾還說，有些評論來自對情報和國家安全議題掌握普遍資訊的人，但他們不知道王立強的確切情況。

該報道稱，曾任澳大利亞空勤特種部隊（SAS）軍官的自由黨（Liberal Pary）籍澳洲國會情報及安全委員會主席海斯迪（Andrew Hastie）稱王立強是“民主之友”，並呼籲提供他庇護。

報道指澳大利亞工黨參議員吉欽（Kimberly Kitching）也支持提供王立強庇護。