經濟冬寒真至? 蘇寧消費升指增幅首低於1%

本周末推出的蘇寧金融一份研究報告指出，2019年中國居民消費保持升級趨勢，但升幅放緩。報告顯示，2019年全國居民消費升級綜合指數為0.378，年增0.5%，為2013年有統計以來，升幅首次不到1%。

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據中央社今天報道說，中國經濟下滑，蘇寧消費升級指數增幅首低於1%。據界面新聞消息，蘇寧金融研究院11月30日發布“中國居民消費升級報告2019”顯示，2019年中國居民消費繼續保持升級態勢，但升級速度有所放緩。

該報道指從各省市自治區排名看，北京居民消費升級綜合水準最高，上海其次，浙江、江蘇、廣東分列第3至5名，處於第一梯隊，湖北則首次擠進前10。據報告顯示，2019年全國居民消費升級綜合指數為0.378，較上年微增0.5%，為2013年蘇寧金融研究院有統計以來上升幅度首次不到1%。

蘇寧金融研究院消費金融研究中心主任助理付一夫認為，2019年綜合指數增幅要小於往年，原因可能在於宏觀經濟下滑壓力增大、國際形勢不確定性增強、汽車消費市場相對低迷等。

報告指稱，但整體來看，居民收入與國內生產毛額（GDP）仍保持同步成長。從2019年全國各省市自治區居民消費升級綜合水準來看，北京、上海、浙江、江蘇、廣東為第一梯隊；廣西、雲南、陝西、貴州、江西、新疆、甘肅、山西、黑龍江、西藏位於第三梯隊，其他省市區處於第二梯隊。