聯合國人權專員促港府調查警暴 中國反對並提出交涉

警方濫用暴力但港府有縱容之嫌是反對修訂逃犯條例風波持續近半年的因素之一，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）投函香港報章，呼籲港府就香港警方在應對反修例示威中濫用暴力的指控展開獨立調查，以重建市民信心。港府未作響應，但中國駐日內瓦聯合國代表團反應強烈，批評她妄議香港事務，是公然干涉中國內政，向港府和警方施壓，只會助長激進暴力，已就巴切萊特的言論向聯合國人權理事會提出嚴正交涉。

廣告 繼續瀏覽後續

香港特首林鄭月娥在區議會選舉結果顯示泛民主派大勝之後表示，正參考英國訖理2011年倫敦騷亂的方法，成立獨立檢討委員會來檢視數月來的社會動蕩成因及建議解決方法，但泛民主派和部分建制人士並不受落，指有關委員會沒有調查權力，亦不包括警方。運輸及房屋局前局長、現大學講座教授張炳良昨(11月30日)晨在電台節目中亦公開批評林鄭月娥的建議「唔湯唔水」(意即不三不四)，無助平息社會動蕩，指港府若以為檢討委員會可取代有傳召權力和法定地位的獨立調查委員會，是低估了社會的實際矛盾。

與此同時，英文報章《南華早報》刊登聯合國人權事務高級專員巴切萊特的文章。巴切萊特以專員和當了八年智利總統的身分和經驗對香港領導層作出呼籲，指區選已發出清晰無誤的信息，政府必須聆聽，港府必須不失時機地與社會進行最廣泛的、有意義的對話，了解並解決社會的不滿，這是解決現時大型示威的惟一出路。

她又呼籲社會各階層堅定地譴責引致嚴重傷亡的暴力，而政府則應採取措施，包括成立一個獨立而公正、由法官領導的機制去調查警方濫用暴力的指控，以重建人民信心。她續稱，有關工作不能含糊其辭，並須勇敢地推行，過程中難免要作出妥協，但這都是重建社會信心必不可少的。

她強調，調查警方有否濫暴不會損害警隊形象，個別警務人員亦毋須作出巨大犧牲；相反，這將顯示警隊是按守則執法，不怕公眾監察，勇於問責。

巴切萊特不點名地批評港府應對反修例風波的策略，她指出，單靠安全力量和譴責部分示威者使用暴力，而不回應社會大多數人發出的要求，只會令公眾認為政府對他們的心聲聽而不聞，民怨自然會加劇和漫延。

她表示，人權事務高級專員辦事處樂意向港府提供意見和汲取他國經驗而成的守則，以建構一條和平、可持續的前進道路。