被控使用過期麵粉而在中國被囚兩年的糕點師返回法國

世界艾滋病日中國河南艾滋病血案受害者訴賠繼續希望渺茫，責任者繼續逍遙法外。而另一方面，中國當局將一位使用過期麵粉的法國糕點師判處兩年半的監禁，這位法國麵包師本周離開中國監獄返回法國，法國外交部周五確認了上述消息並且感謝中國當局的合作。

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今年50歲的法國糕點師洛朗·福爾丹（Laurent Fortin）先生2016年12月前往中國上海在一家名叫巴克雷（Balery）的法式麵包連鎖店的製作中心擔任顧問，但上任之後不久，他便與其他五名法國與中國職工一同遭到當局的刑拘，原因是衛生檢查部門在麵包廠的倉庫中發現了過期的麵粉。在首先被關押了九個月之後，他又在去年年初法國總統馬克龍出訪期間被臨時釋放，但卻被禁止出境。之後，今年二月，上海第三中級人民法院又將他判處兩年零五個月的監禁緩期執行以及六萬元人民幣的罰款。

剛剛返回法國的福爾丹先生拒絕媒體的採訪，他的兄弟向法新社表示，目前他遭受嚴重的精神刺激，正在父母家保養。他感謝所有關心此案的法國各級政府代表以及當地的議員，感謝法國總統馬克龍的親自介入。這名麵包師還是兩個孩子的父親。

同案被逮捕的還包括兩名法國人Marion Cambounet et Damien Ortal,和三名中國人。法國諾曼底當地媒體今年二月在上海法院判決出台之後對被監視居住的Laurent Fortin進行了專訪，據他介紹，他們使用的麵粉雖然過期但並不會對人體健康產出任何影響。他作為技術顧問遭到司法追究而該工廠的老闆卻早已出逃。不過，他尊重中國的司法判決，不會提出上訴。這位既不會講中文，又不會說英語的法國人在中國感覺十分孤單，儘管他在生活上受到上海當地法國人的慷慨援助。