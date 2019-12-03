北京順義豆餡加工廠爆炸 已知4人遇難10人傷

北京順義區一間大型豆餡加工廠的廠房在12月3日凌晨3點左右發生爆炸，目前已知至少有4人遇難，10人受傷，被送醫院救治。出事的企業，據中國網上介紹，是目前世界最大的制餡企業。

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據北京順義區政府官方微博宣布，2019年 12月3日3時 07分，順義區牛欄山鎮，京日東大食品有限公司的一加工豆餡廠房發生爆炸。經對事故發生時所有在崗員工逐一核對確認，截至目前，死亡4人（其中2名失聯人員已找到，找到時已無生命體征，醫院救治無效死亡2人），10人在醫院救治，無生命危險。我們正在全力救治傷員，積極開展善後。事故原因正在調查。

據中國搜狐新聞說，公開資料顯示，北京京日東大食品有限公司（下稱“京日東大”）系日本東京國際貿易株式會社於1987年6月6日在北京投資建立的日本獨資企業，註冊地位於北京市順義區牛欄山鎮牛彙街3號，註冊資本1200萬美元。

該公司是日本東京國際貿易株式會社在中國投資的綜合制餡企業，從事豆類、薯類、蔬菜瓜果類等農產品的餡料加工，年產量7萬噸，是目前世界最大的制餡企業。其產品銷往國內，並出口到日本、韓國、東南亞各國、美國等二十多個國家與地區，產品被廣泛運用於麵包、糕點、冰激凌、速凍食品、休閑食品、餐飲業等。目前合作夥伴有KFC、蒙牛、伊利、宜芝多、山崎麵包、大白兔、灣仔碼頭、上好佳等企業。

2019年5月，京日東大被中國焙烤食品糖製品工業協會授予“中國改革開放40周年焙烤食品糖製品產業領軍企業”稱號，此外，該企業還曾入選中國輕工業百強企業。