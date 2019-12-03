涉收中共全國政協委員政治獻金 台灣退役中將獲刑兩年半

台灣退役中將羅文山因涉嫌收受中共全國政協委員，香港居民許志明的政治獻金，今天12月3日被法院判刑兩年半。

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據中央社3日發自台北報道，羅文山曾任台灣陸軍官校教育長、裝甲兵學校校長兼指揮官、台灣國防部常務次長、聯勤副總司令。他退伍後轉任欣隆瓦斯公司董事長，並擔任國民黨任務型國大代表及兩任國民黨中常委等職務。案發時，他是中華黃埔四海同心會的會長。

羅文山被指在2008-2012年間，接受香港居民許智明等人捐給黃埔四海同心會的4筆政治獻金，共約1000萬元。其中3次彙款給羅文山的許智明，是香港凱富能源集團董事局主席、中聯石油化工國際公司董事局主席、嘉浩集團主席、聯力集團主席、馬達加斯加名譽領事，也是中共全國政協委員。

羅文山中將在審理時辯稱，許智明指定彙款用於以黃埔四海同心會的名義刊登支持國民黨總統候選人馬英九的廣告，以及支付許智明率團訪台晉見時任總統馬英九、拜訪榮譽主席連戰等活動的費用。他並說，許智明是黃埔四海同心會的永久會員，他以會員身分捐款，並非政治獻金。但法院沒有採信羅文山的上述說法。

法院認定，羅文山多次收受許智明等高額政治獻金。許智明還是中共全國政協委員，羅文山在收受後沒有交給台灣監察院，並將部分款項侵佔。因此判處羅文山有期徒刑2年半，褫奪公權兩年。全案可上訴。