華為回應前員工被控敲詐遭拘押事件 難平眾怒 嚴重掉粉

華為公司的前員工李洪元獲30萬離職金後，被華為指控敲詐勒索，遭拘押251天，最終因證據不足獲釋。李洪元出來後要求賠償道歉。華為不響。事件曝光惹翻了網絡。驟然間，華為從天之驕子變成千夫所指。在洶洶輿論下，今天12月3日網上傳出一份華為的回應。

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網傳華為的簡短回應稱，華為有權利，也有義務，並基於事實，對於涉嫌違法的行為向司法機關舉報。我們尊重司法機關，包括公安、檢察院和法院的決定。如李洪元認為他的權益受到了損害，我們支持他運用法律武器維護自己的權益，包括起訴華為。

對於這個回應，網民“呦呦鹿鳴”評論指出，這是華為“甩鍋”給公檢法：意思是，有什麼事情，你找公安，找檢察院，找法院，都是他們動手的，你別找我；另外一個意思是：有本事，你也可以“運用法律武器”，法律上咱們都平等…，簡化下來就是：你去告呀！

這個似乎知情的網民還說，“如果不是李洪元多長一個心眼錄音了，他恐怕跳進黃河都洗不清了”。

微信魔都囡今天評論說，這個事情至少已經觸發了大眾的兩個怒點：1、自己的員工怎麼會這麼弄？2、憑什麼全網刪帖封貼，哪裡來的能量？

在新浪微博熱議中，“時光的旅途123”說，將近5億閱讀量的話題，直接封了， 這很華為！！…

“方哥論事”說：這兩天，華為因為前員工李洪元被司法機關錯誤羈押251天，飽受輿論譴責。華為對員工管理不人性，狼性手段，高高在上，高傲冷漠，企業文化受到質疑，企業形象受損嚴重…。

“Sammmy123”說：這就是俗話說的“胳膊擰不過大腿吧”，“有家庭和孩子要養的一個人，還真沒辦法和華為hw死磕到底！”

據澎湃新聞消息，李洪元在華為工作了12年後離職，與華為協商獲得30萬元的離職費。不料，又被華為控告涉嫌職務侵佔，經深圳市龍崗區人民檢察院批准，於2019年1月22日被深圳市公安局逮捕關押251天。但是後來檢察院認為“犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件”將李洪元釋放。