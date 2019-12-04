中國外長4年後首訪韓國 或協調“習文會”

中國外長王毅12月4-5日訪問韓國。他4日與韓國外長康京和舉行會談，5日去青瓦台與韓國總統文在寅見面。這是中國外長4年來首訪韓國。北京與首爾正在修復因薩德危機變冷的雙邊關係。雙方似乎也在協調習近平與文在寅互訪會談事宜。

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據韓聯社消息，中國外長王毅今天與韓國外長康京和在韓國外交部大樓舉行會談，就雙邊關係、半島局勢、地區和國際事務等問題廣泛交換意見。

據韓國外交部官員透露，中韓外長在一致認為雙邊關係應早日重返正軌。雙方確認了兩國關係的未來發展方向。雙方一致認為兩國領導人之間的交流至關重要，並對本月底在中國成都舉行的韓中日領導人會議的重要性表示認同。

中國總理李克強本月稍晚將在成都與韓國總統文在寅與日本首相安倍晉三舉行中日韓首腦會議。韓聯社說，有觀測認為，雙方的磋商內容很可能包括韓國總統文在寅借出席成都韓中日領導人會議之機訪問北京，與中國國家主席習近平會晤，或者習近平明年訪問韓國等事宜。

王毅在與康京和會談後表示，中方將進一步加強與韓方的高層交流，雙方將繼續通過外交渠道就此協調。

另外，雙方還就半島局勢廣泛交換了意見，商定將基於不能容忍朝鮮擁核、韓半島不能再生戰爭的共識，繼續保持緊密溝通與交流，推動朝美無核化談判取得進展。

據路透社引述首爾消息說，上次中國外長到訪首爾的時間要追溯到2015年。當時中日韓外長在首爾舉行3方會談。一年之後，韓中關係惡化，原因是北京反對美國在韓國部署用於應對朝鮮飛彈的薩德反導系統。

北京指出，薩德反導系統的強大雷達可以輻射到中國境內。文在寅上台後一度凍結薩德的部署。但隨後朝鮮頻繁發射導彈對半島安全構成危險，首爾和華盛頓最終在2017年部署了薩德反導系統。