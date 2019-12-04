交銀首席經濟師羅家聰因“港人身份”被請辭風氣已蔓延金融界

根據英國金融時報報道，出任香港交通銀行首席經濟師已有14年的羅家聰坦言，他最近被請辭是因為他的香港人身份。對金融市場走向一向敢言而有香港“末日博士”之稱的羅家聰接受金融時報時，首次提到他離職交通銀行的原因，“他們不認為用一個香港仔（Hong Kong guy）為一家中國銀行發言是合適的”。

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金融時報指出，在香港經過多個月的民主運動之後，交銀此舉引發外界對香港金融業是否進行政治清洗的關注。

如果羅家聰所言屬實，這也顯然與中國發展大灣區希望吸納大量香港英才參與祖國發展的政策相互矛盾。

在港出生和長大的羅家聰，今年10月離開工作已有14年的香港交通銀行。作為交銀的首席經濟師，他需要經常接受傳媒的訪問和分析市場動態。交通銀行是中國所謂五大國企銀行之一，其他包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行和中國建設銀行。

根據報道，羅家聰坦言，自從爆發抗爭之後，銀行內部的大陸和香港職員出現嚴重的分歧，而他是在這個情況下被請辭的。他說：“他們不認為用一個香港仔為一家中國銀行發言是合適的”。金融時報是羅家聰離職香港交銀之後，第一家訪問他有關離職詳情的外語傳媒。

羅告訴金融時報，香港交銀近年來內部氣氛變得有點緊繃起來，尤其是他對外發言的內容。他說，這個轉變顯然與2014年雨傘運動期間的氣氛有很大的分別，當年他還可以對經濟問題暢所欲言，“他們現在甚至連我想表達的意見也企圖封殺”。

他說，交銀的管理層對他有一次在電台上的發言尤其感到不滿。他在電台接受訪問時說，2003年的非典（沙士）疫情對香港經濟所造成的打擊，比起現在的示威浪潮還要嚴重。他說，他的評論被視為與北京力撐的特首林鄭月娥大唱反調，林鄭經常強調，當今的示威活動比雨傘運動對香港經濟有更大的打擊。

羅又說，他曾經將一條網上文章的連接鏈轉發給其他同業而遭到交銀上層的訓斥，該文章內容被交銀管理層認為是對政府的批評。

在訪問中，羅家聰更認為交銀此舉意味中資在港的銀行有着一個範圍更廣的政策調整，逐步肅清（purge）內部的港人，並停止僱用本地年輕人。

金融時報說，交通銀行拒絕就此事發表評論。

金融時報指出，根據該報訪問好幾家金融機構的資深行政人員，當中包括銀行、資產管理、會計以及律師事務所，對聘用本地年輕人提高戒心，已不限於中資銀行。這些行政人員表示，他們擔心聘用了參與示威活動的年輕人，或可能被視為聘用非法分子而影響與大陸客戶的關係。

該報指出，有三家在港設有辦公室的全球性對衝基金的經歷表示，他們對本地青年將執行一個非正式的凍結聘僱措施。

一家國際性的律師事務所在香港辦事處的一名大陸合夥人說，他會盡量避免僱用任何參與暴力示威的人，“我會查詢他們有沒有參加暴力抗爭，因為我不願意接受他們的邏輯，要用暴力來爭取要求，這並非是法律的本質”。